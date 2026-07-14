Por Redacción EC

Julio trae consigo uno de los descansos más esperados del año para miles de peruanos, quienes aprovecharán estas fechas para celebrar las Fiestas Patrias, viajar o compartir tiempo en familia. A pocos días del inicio de estas celebraciones, surge una de las consultas más frecuentes: ¿cuántos días de descanso habrá y qué ocurrirá con el 27 de julio? En las siguientes líneas te contamos lo que establece la normativa vigente y quiénes podrán acceder al feriado largo.