Julio trae consigo uno de los descansos más esperados del año para miles de peruanos, quienes aprovecharán estas fechas para celebrar las Fiestas Patrias, viajar o compartir tiempo en familia. A pocos días del inicio de estas celebraciones, surge una de las consultas más frecuentes: ¿cuántos días de descanso habrá y qué ocurrirá con el 27 de julio? En las siguientes líneas te contamos lo que establece la normativa vigente y quiénes podrán acceder al feriado largo.

¿Será feriado el 27 de julio en el Perú?

Aunque el 27 de julio de 2026 no ha sido establecido como feriado nacional, el Gobierno dispuso que esa fecha sea considerada como día no laborable para los trabajadores del sector público.

La medida permitirá extender el descanso por Fiestas Patrias junto con el fin de se mana y los feriados del 28 y 29 de julio. No obstante, las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas posteriormente conforme a lo que determine cada entidad, y la jornada seguirá siendo hábil para los procedimientos tributarios.

Lista de Feriados 2026 en Perú

Al resto del 2026 le quedan 10 feriados nacionales, revisa aquí qué fechas son y qué se celebra:

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado?

En días considerados feriados, el empleado tendrá que descansar y percibir su remuneración habitual. Aunque, normalmente algunos acuerdan trabajar esos días, sin descanso sustitutorio posterior, por lo que tienen derecho a recibir un triple pago. Con respecto a los días no laborables, solo está dirigido exclusivamente a los trabajadores del sector público del país.

Este día es considerado hábil, y a comparación de un feriado, las horas que no se labora deben compensarse en los diez días posteriores, o en la fecha que determine el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades. Mientras en el sector privado, los días no laborables es voluntario, por lo que corresponderá al empleador y los trabajadores acordar la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, teniendo en cuenta que, si no se llega a un acuerdo, lo decidirá el empleador.