Llegó el último mes del año y, con ello, los feriados y días no laborables son las fechas más esperadas por los ciudadanos en el país, ya que se desconectan de la rutina y llevan a cabo diversas actividades fuera de sus horarios laborales. De hecho, los trabajadores peruanos son los más beneficiados con estos días festivos, pues muchos de ellos aprovechan para descansar y disfrutar en familia o, en todo caso, recibir un triple pago por trabajar en un día inhábil. En ese contexto, se aproxima el feriado del 9 de diciembre, en conmemoración de la Batalla de Ayacucho, y los trabajadores del sector privado se preguntan si esta medida también los alcanza. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL FERIADO ESTE 9 DE DICIEMBRE PARA EL SECTOR PRIVADO?

El último mes del año trae consigo una serie de efemérides muy importantes para el país, lo que conlleva a que sean considerados como feriados. Ante ello, de acuerdo con el calendario nacional, el próximo feriado largo en el Perú se celebrará el lunes 8 y martes 9 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente. Esta buena noticia significa que las clases escolares en los colegios a nivel nacional sin excepción se suspendan con motivo a estas importantes fechas, según el Minedu.

Por su parte, los trabajadores del sector público y privado también gozarán de estos feriados oficiales; sin embargo, en caso les corresponda laborar en cualquiera de estos dos días de descanso, la actual normativa indica que tienen derecho a recibir un triple pago, con la condición de que no reciban un descanso sustitutorio. Es decir, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el sueldo se calcula así: el pago por el día feriado, pago por la jornada trabajada y un monto extra equivalente al 100 % por laborar en feriado. Cabe mencionar que, el siguiente feriado del mes será el jueves 25 de diciembre por Navidad y el viernes 26 declarado como día no laborable (sector público).

¿POR QUÉ EL 9 DE DICIEMBRE ES CONSIDERADO FERIADO EN EL PERÚ?

Cada 9 de diciembre en el Perú es feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Ayacucho, cuyo enfrentamiento se libró en la Pampa de Quinua de Ayacucho en 1824. Dicha batalla estuvo comprendida dentro de las campañas terrestres de las guerras de independencia hispanoamericanas en América del Sur (1809-1826) y significó la consolidación de la independencia de la República del Perú, así como el final definitivo del dominio administrativo virreinal español en América del Sur. Cabe mencionar que esta fecha fue aprobada por el Congreso de la República mediante la Ley n° 31381, la cual decreta que el 9 de diciembre sea feriado nacional.

