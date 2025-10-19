Los jubilados afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) reciben un incremento en el pago de sus pensiones gracias a la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), un beneficio establecido por el Decreto Legislativo N.º 19990. Este ajuste representa un aumento sobre la pensión habitual y se aplica automáticamente a quienes cumplen con una condición específica.

La medida busca otorgar un refuerzo económico a los adultos mayores que contribuyeron al sistema previsional y hoy forman parte del grupo de pensionistas de la ONP en todo el país. A continuación, te contamos qué requisito deben cumplir.

¿CUÁL ES EL REQUISITO PARA RECIBIR EL BENEFICIO ECONÓMICO DE LA ONP?

El incremento aplica a los jubilados que han alcanzado los 80 años de edad. Al cumplir esta edad, el pensionista accede de forma automática a la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), que representa un aumento del 25% sobre el monto habitual de su pensión. No es necesario presentar ninguna solicitud, ya que el beneficio se otorga de manera directa.

¿CUÁNTO RECIBEN LOS JUBILADOS DE LA ONP SEGÚN SUS APORTES?

El monto de la pensión varía de acuerdo con los años de aportes al sistema previsional:

S/600 para quienes cumplieron los 20 años de aportes.

S/300 para los que aportaron entre 10 y menos de 15 años.

S/350 a S/400 para quienes aportaron entre 15 y menos de 20 años.

Además, la pensión máxima puede alcanzar los S/893 mensuales, siempre que el afiliado tenga al menos 20 años de contribuciones y 65 años de edad al momento de solicitar el beneficio, según informa el diario La República.

¿POR QUÉ SE OTORGA ESTE BENEFICIO A LOS ADULTOS MAYORES?

El objetivo de esta medida es brindar un apoyo adicional a los jubilados de mayor edad, reconociendo el esfuerzo de quienes aportaron al sistema durante años. Con este incremento, el Estado busca mejorar la estabilidad económica y el bienestar de los pensionistas que dependen de la ONP en todo el país.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA ONP Y LA AFP?

La ONP es la Oficina de Normalización Previsional que se encarga del Sistema Nacional de Pensiones. La entidad recibe y gestiona los aportes de las personas que se encuentran afiliadas a este sistema de fondo común. Su sistema sirve para pagar las jubilaciones de los ciudadanos peruanos que ya se encuentran dentro de la edad para percibir su pensión por años de aporte y para solventar la jubilación de actuales trabajadores a futuro. En este sistema nacional de pensiones, el número de aportantes debe ser mayor al número de jubilados para que este programa cuente con un funcionamiento óptimo. En caso de no desarrollarse de esta forma, no todas las personas podrían acceder a este beneficio.

Por otro lado, la AFP son las siglas de la Administradora de Fondos de Pensiones, que mediante el Sistema Privado se encarga de proteger los aportes con un funcionamiento de aportes en cuentas individuales directamente a nombre del aportante. Las AFP cuentan con cuatro tipos de fondo que tienen distinto riesgo. Estos permiten rentabilizar lo que han ahorrado dentro de un determinado tiempo, para que luego sea retribuido cuando le corresponda la jubilación a sus aportantes.