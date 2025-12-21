A pocos días de finalizar diciembre 2025, miles de peruanos no solo esperan las fiestas de Navidad y Año nuevo, sino también la llegada de un bono especial para ciertos trabajadores del sector público. Es así que, en el marco de la nueva Ley del Presupuesto Público para 2026, se confirmó la entrega de una serie de estipendios de S/ 450 y S/ 1 000, dirigidos exclusivamente a diversos regímenes que forman parte de las instituciones del Estado. Esta buena noticia llega en un buen momento para este grupo de trabajadores, quienes podrán afrontar los gastos de fin de año. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO RECIBIRÁN UN BONO EN DICIEMBRE 2025?

A través del diario oficial El Peruano, se publicó la nueva Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 y que tiene como objetivo orientar sus recursos a importantes sectores, como educación, salud, saneamiento y seguridad ciudadana. De esta manera, en diciembre se pagará un bono destinado a dos instituciones del Estado: el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia. En cuanto a los trabajadores del INPE, los beneficiarios que recibirán S/ 450 serán los que estén bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 1057, Ley 29709 y personal de salud (profesionales, técnicos y auxiliar asistencial).

En el caso de los servidores del MINJUSDH se les otorgará un bono único por S/ 1 000 en diciembre. Es así que este beneficio cuenta con ciertas condiciones, ya que solo será otorgado a quienes perciban un sueldo menor o igual a S/ 5 265. Por lo tanto, serán los trabajadores públicos del Decreto Legislativo 1057 y del Decreto Legislativo 276, según comparte Infobae. Eso no es todo, pues en enero de 2026 los empleados comprendidos en los regímenes de los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057, así como en las Leyes 30057, 29709 y 28091, pertenecientes al Gobierno Nacional, regional y local, accederán a un bono extraordinario de S/ 100.

¿CUÁNTO RECIBIRÁ LA PNP Y LAS FUERZAS ARMADAS?

A través del Decreto Supremo n.° 292-2025-EF, publicado en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se estableció que el personal de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas cuenten con un reajuste en sus remuneraciones, lo cual entrará en vigencia durante diciembre. De esta manera, un general de división del Ejército, un vicealmirante de la Marina o un teniente general de la Fuerza Aérea y la PNP ganarán cerca de S/ 11 659,28.

Por su parte, un técnico jefe superior del Ejército, técnico superior primero de la Marina, técnico superior de la Fuerza Aérea y suboficial superior de la PNP percibirán hasta S/ 3 629,53. En el caso de los suboficiales y oficiales de mar, los sueldos se fijan en S/ 2 778,77 para el nivel de primera, S/ 2 727,23 para el de segunda y S/ 2 687,67 para el de tercera. A continuación, te presentamos, compartido por Infobae, la tabla de remuneraciones actualizada 2026 que estará bajo el presupuesto institucional del Ministerio de Defensa (MINDEF) y del Ministerio del Interior (MININTER):