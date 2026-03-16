Por lo general, los trabajadores del sector público reciben una serie de beneficios laborales que permiten reconocer su labor e incentivarlos. De hecho, recientemente el Congreso de la República dio una buena noticia para los empleados que están bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), al aprobar una ley que les permite acceder a derechos laborales como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y las gratificaciones por Fiestas Patrias del Perú y Navidad. Sin duda, miles de personas se verán beneficiadas con esta medida, que se reflejará en sus cuentas bancarias en las fechas en que se otorguen estos beneficios. Por ello, en ese contexto, un congresista de Podemos Perú presentó dos proyectos de ley que busca aumentar el Bono de Escolaridad y el aguinaldo a una remuneración completa a los empleados estatales del país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO DE LEY QUE BUSCA AUMENTAR EL BONO DE ESCOLARIDAD Y AGUINALDO A UN SUELDO ENTERO?

El congresista de la bancada de Podemos Perú, Juan Bartolomé Burgos Oliveros, propuso ante el Parlamento dos proyectos de ley que busca brindar un apoyo económico a los trabajadores del sector público. Se trata de una medida que propone que el Bono de Escolaridad, actualmente de S/ 400, sea equivalente a una remuneración íntegra para todos los empleados estatales. Mientras que, la otra iniciativa plantea que el aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad (S/ 300) para los trabajadores del sector Salud sea equivalente a un sueldo entero mensual. Es importante recordar que, hasta la fecha, la propuesta no ha sido debatido en el Pleno, conforme comparte Infobae.

¿El Bono de Escolaridad podría aumentar y llegaría al nivel de sueldo completo para trabajadores del sector público? Esto se sabe de la propuesta. Foto: Pasión por el Derecho - Captura

“La presente ley es aplicable a los trabajadores de las entidades del sector público reguladas por los regímenes laborales de la Ley Nº30057, el Decreto Legislativo N°276, el Decreto Legislativo N°728, y, el Decreto Legislativo N°1057(...). El beneficio por escolaridad equivale a una remuneración integra mensual percibida el trabajador al momento del pago, incluyendo conceptos remunerativos de carácter permanente conforme la normativa vigente", indica la iniciativa de Juan Burgos.

CONGRESO APROBÓ BENEFICIOS LABORALES PARA LOS TRABAJADORES CAS

El pasado 12 de marzo, el Congreso de la República aprobó en segunda votación la ley que otorga beneficios laborales para los trabajadores CAS contratados mediante el Decreto Legislativo 1057. Entre los beneficios se encuentra la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), que se calculará sobre la base del 100 % de la remuneración mensual por cada año de servicio y se pagará una vez que finalice el vínculo laboral con la entidad pública. Mientras que las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad será equivalente a una remuneración mensual (julio y diciembre). De esta manera, la norma deberá ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación u observación. Es importante mencionar que, el Pleno admitió en primera votación la ley el pasado 17 de septiembre de 2025 el texto sustitutorio con 84 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.