Por Redacción EC

Por lo general, los trabajadores del sector público reciben una serie de beneficios laborales que permiten reconocer su labor e incentivarlos. De hecho, recientemente el Congreso de la República dio una buena noticia para los empleados que están bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), al aprobar una ley que les permite acceder a derechos laborales como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y las gratificaciones por Fiestas Patrias del Perú y Navidad. Sin duda, miles de personas se verán beneficiadas con esta medida, que se reflejará en sus cuentas bancarias en las fechas en que se otorguen estos beneficios. Por ello, en ese contexto, un congresista de Podemos Perú presentó dos proyectos de ley que busca aumentar el Bono de Escolaridad y el aguinaldo a una remuneración completa a los empleados estatales del país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.