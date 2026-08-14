Cuando una persona contrae matrimonio, surgen dudas sobre cómo se reparten los bienes adquiridos durante la relación y qué ocurre con aquellos que llegan por herencia. Una de las preguntas más frecuentes aparece cuando los padres fallecen y dejan una vivienda, dinero u otra propiedad a uno de sus hijos. ¿Ese patrimonio pasa a ser también del esposo o esposa? La legislación peruana establece diferencias entre los bienes propios y los que pertenecen a la sociedad de gananciales, por lo que recibir una herencia no significa necesariamente compartir su propiedad con la pareja. Sin embargo, existen situaciones en las que los beneficios económicos generados por ese patrimonio sí pueden tener carácter social. Conoce qué dice la normativa peruana, quién puede recibir una herencia y qué ocurre con los ingresos que produce un bien heredado.

¿EL ESPOSO O ESPOSA PUEDE SER DUEÑO DE LA HERENCIA RECIBIDA DE LOS PADRES?

No. Si una persona recibe una propiedad, dinero u otro patrimonio como herencia de sus padres, ese bien conserva la condición de bien propio. Por ello, no pasa a integrar la sociedad de gananciales ni se convierte automáticamente en propiedad de su esposo o esposa. En consecuencia, el matrimonio, por sí solo, no otorga al cónyuge derechos de propiedad sobre aquello que su pareja heredó de sus padres, como establece la normativa vigente.

¿QUÉ PERSONAS TIENEN DERECHO A HEREDAR SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL?

El artículo 816 del Código Civil peruano establece un orden para determinar quiénes son llamados a suceder a una persona después de su fallecimiento. En primer lugar aparecen los hijos e hijas; después se encuentran los padres; en el tercer nivel figura el cónyuge; posteriormente están los hermanos, seguidos por tíos y sobrinos, mientras que los primos ocupan el sexto orden. Los descendientes tienen, por tanto, una posición prioritaria cuando fallece uno de sus padres.

Foto: El Peruano.

¿QUÉ PASA SI EL BIEN HEREDADO GENERA INGRESOS?

Aunque la propiedad heredada sea un bien propio, los ingresos que produzca pueden recibir un tratamiento distinto. Por ejemplo, si una persona hereda un departamento y decide alquilarlo durante su matrimonio, el inmueble continúa siendo suyo, pero el dinero obtenido mediante los alquileres puede considerarse bien social. Esto significa que esas rentas corresponden a la sociedad de gananciales y, en términos generales, también benefician al otro cónyuge, según explica la plataforma web de América TV.

¿SE PUEDE DEJAR UNA HERENCIA A UN CONVIVIENTE?

Sí. Una persona que todavía vive puede establecer mediante testamento quién recibirá determinados bienes después de su fallecimiento. No obstante, esa libertad tiene límites, porque la legislación reconoce una parte del patrimonio que puede entregarse libremente y otra que debe reservarse para los llamados herederos forzosos. Entre estos se encuentran los hijos, los padres y el cónyuge, según corresponda. Por ello, la existencia de un conviviente no permite disponer sin restricciones de todo el patrimonio. Por eso, antes de disponer de una herencia, resulta importante conocer los límites legales y las condiciones aplicables a cada situación familiar concreta, antes de tomar decisiones sobre el patrimonio.

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