Por Redacción EC

Anualmente, las grandes oportunidades dirigidas a jóvenes del país traen consigo beneficios otorgados por parte del Estado peruano, siendo Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu), aquella iniciativa cuyo cronograma de postulación, hoy termina generando expectativa entre miles de jóvenes postulantes a Convocatoria 2026. De acuerdo a información compartida oficialmente, ahora se le abre una nueva y quizá última oportunidad a quienes como preseleccionados de dicho concurso, no ganaron o participaron a través de primer momento, pero a partir de habilitación de segunda fase, pueden continuar compitiendo buscando alcanzar vacante mediante la cual tienen la chance de estudiar la carrera de sus sueños bajo cobertura estatal.

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