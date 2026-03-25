Anualmente, las grandes oportunidades dirigidas a jóvenes del país traen consigo beneficios otorgados por parte del Estado peruano, siendo Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu), aquella iniciativa cuyo cronograma de postulación, hoy termina generando expectativa entre miles de jóvenes postulantes a Convocatoria 2026. De acuerdo a información compartida oficialmente, ahora se le abre una nueva y quizá última oportunidad a quienes como preseleccionados de dicho concurso, no ganaron o participaron a través de primer momento, pero a partir de habilitación de segunda fase, pueden continuar compitiendo buscando alcanzar vacante mediante la cual tienen la chance de estudiar la carrera de sus sueños bajo cobertura estatal.

ESTAS SON LAS FECHAS HABILITADAS POR EL PRONABEC PARA POSTULAR A BECA 18 MEDIANTE SEGUNDO MOMENTO

Transcurre el 2026, y las oportunidades dirigidas a miles de jóvenes mediante Beca 18 del Pronabec, continúan brindándose a través de ahora el segundo momento de postulación habilitado para preseleccionados.

Luego de completarse primera fase, la Convocatoria 2026 entorno a concurso promovido por parte del Minedu, mantiene vigencia facilitando que postulantes cuyo acceso en primera instancia no pudo hacerse efectivo, terminen registrando información solicitada, y entre el 6 y 27 de abril hasta las 11.59 p.m. de manera virtual y gratuita.

Ingresando a esta plataforma que habilita el Pronabec para la postulación de preseleccionados mediante el segundo momento, hoy tienes la gran de chance de inscribirte buscando alcanzar alguna vacante de Beca 18, pero luego de asegurarte haber ingresado a una institución de educación superior, carrera y sede elegibles, “así como haber culminado la secundaria con alto rendimiento académico”.

Recuerda que entre el 6 y 27 de abril hasta las 11.59 p.m., el Minedu mediante la Convocatoria 2026 de dicho concurso, te termina brindando una nueva y quizá última oportunidad de estudiar una carrera profesional con la cobertura del Estado, y otorgando 3 mil 629 vacantes que equivale a un 70% tras primera fase completada.

EL LISTADO DE INSTITUTOS ELEGIBLES PARA CONCURSAR EN BECA 18 - 2026

César Abraham Vallejo Mendoza (Amazonas)

La Salle (Apurímac y Cusco)

La Inmaculada y Arequipa (Arequipa)

Cuna de La Libertad (Ayacucho)

Arístides Merino Merino (Cajamarca)

Gregoria Santos y Santa Rosa (Cusco)

San Francisco de Asís (Ica)

Teodoro Peñaloza (Junín)

Indoamérica (La Libertad)

Mercedes Cabello de Carbonera (Moquegua)

Generalísimo José de San Martin (San Martín)

José Jiménez Borja (Tacna)

Bilingüe (Ucayali)

Loreto (Loreto)

Lamas (San Martín)

Resulta importante destacar que entre marzo y abril 2026, dichas instituciones cumplirán con hacer efectivas las fechas de sus respectivos exámenes de admisión, y figurando como alternativas elegibles para la participación en Beca 18, hoy pueden permitirte postular al segundo momento del concurso, pero siempre y cuando hayas superado la evaluación rendida con éxito.

ESTOS SON LOS BENEFICIOS INTEGRALES QUE OBTIENES COMO BECARIO DEL PRONABEC

Costo de examen o carpeta de admisión

Matrícula

Pensión de estudios

Nivelación académica

Obtención del grado, título y/o equivalente

Idioma inglés (solo para estudios universitarios, cuando no forme parte de la malla curricular)

Alimentación

Alojamiento

Movilidad local

Materiales de estudio

Computadora portátil o equipo de similar naturaleza

LA INSPIRADORA HISTORIA QUE PROTAGONIZA JOEL LAYME TRAS CONVERTIRSE EN INGENIERO ELECTRÓNICO HABIENDO GANADO BECA 18

Desde hace 13 años es que Beca 18 del Pronabec, subvenciona las carreras universitarias de miles de jóvenes, y uno de sus casos de éxito hoy tiene que ver con la vida de Joel Layme.

Según lo comparte la propia entidad de Gobierno, corría el año 2007 cuando mientras su madre vendía anticuchos, este joven arequipeño “lavaba autos en un parque de diversiones”, y sin perder las esperanzas de poder progresar, continuaría sus estudios en la Institución Educativa (IE) Inmaculada Concepción.

Hoy Joel Layme puede revelar que gracias al apoyo de sus profesores, terminaría participando de un Beca 18 que finalmente le permitió acceder a la carrera de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones ofrecida por la Universidad Católica San Pablo.

“Me encuentro desarrollando proyectos de innovación aplicados a la minería e investigaciones afines a la robótica y la salud, impresión de soluciones simples en 3D para cambiar ciertas partes de dispositivos, lo que está relacionado a mi línea de carrera y mi trayectoria extracurricular”, cuenta para Pronabec, mientras recuerda a la vez todo lo que tuvo que experimentar previamente para alcanzar sus sueños.

Así como Joel Layme, tú también puedes convertirte en becario del Estado, y esto gracias a convocatoria 2026 que ya figura lanzada y mediante la cual debes rendir primero el ENP como filtro.