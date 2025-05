Los asegurados del Seguro Integral de Salud (SIS) son protegidos por un marco normativo emitido por el Ministerio de Salud (Minsa), que garantiza su derecho a recibir atención médica oportuna y gratuita en situaciones críticas, como emergencias médicas o quirúrgicas.

Entre estas normas destacan la Directiva Administrativa n.° 360-MINSA/DGAIN-2024 y el Decreto Supremo N.° 030-2014-SA , que establece mecanismos para la protección contra cobros indebidos.

La Directiva Administrativa n.° 360-MINSA/DGAIN-2024 establece que los hospitales y centros de salud del Minsa y de los Gobiernos regionales, deben entregar de forma inmediata y sin costo los medicamentos, dispositivos médicos e insumos necesarios durante una emergencia.

¿En cuánto tiempo me reembolsarán si compro en farmacias externas al SIS?

Sin embargo, en caso el establecimiento de salud, tras agotar todas las gestiones administrativas, no pueda garantizar la disponibilidad de los artículos faltantes, podrá autorizar, mediante visto del director del hospital, la compra particular en farmacias externas, la misma que será reembolsada en un plazo máximo de 15 días calendario .

Por su parte, el Decreto Supremo n.° 030-2014-SA prohíbe todo cobro por atenciones, medicamentos o trámites administrativos que ya estén cubiertos por el SIS.

Si una Institución Prestadora de Servicios de Salud (Ipress) incurre en un cobro indebido, debe devolver el dinero completo al asegurado en un plazo no mayor a 15 días calendario.

Gracias a estas disposiciones, los más de 26 millones de asegurados del SIS cuentan con protección financiera para acceder sin costo a medicamentos, insumos, dispositivos médicos y atenciones incluidas en más de 12 mil diagnósticos, incluyendo enfermedades de alta complejidad como distintos tipos de cáncer.

¿Qué se debe saber sobre el SIS?

El SIS es un seguro de salud dirigido a todos los residentes en el país que no cuentan con otro seguro de salud público o privado. No es un establecimiento de salud por lo que no entregamos medicamentos, citas médicas ni referencias. Para reclamos o quejas, llama a la línea gratuita 113 opción 7.