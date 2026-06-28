El Banco de la Nación ha oficializado el calendario de desembolsos correspondiente a julio de 2026, un mes clave para la economía de los jubilados del sector público, quienes recibirán en los próximos días tanto el importe mensual de su pensión como el beneficio adicional por gratificación. Con el objetivo de garantizar una distribución ordenada de los fondos, la entidad ha segmentado las fechas de abono bancario y el servicio de entrega a domicilio, asegurando que los diversos regímenes previsionales cuenten con sus haberes oportunamente. Este importante flujo de liquidez permitirá a miles de familias peruanas cubrir diversas necesidades básicas durante las tradicionales celebraciones patrias. A continuación, detallamos las fechas designadas según la normativa vigente y los grupos beneficiarios, para que los pensionistas puedan organizar sus finanzas con total tranquilidad.

¿CUÁNTO DINERO RECIBIRÁN REALMENTE LOS PENSIONISTAS Y QUÉ BONIFICACIONES SE INCLUYEN?

Este mes incluye la remuneración previsional ordinaria y el incentivo de Fiestas Patrias. Para afiliados a la ONP, el banco organizó el cronograma según la letra inicial del apellido:

A–C: Martes 7 de julio.

D–L: Miércoles 8 de julio.

M–Q: Jueves 9 de julio.

R–Z: Viernes 10 de julio.

Es importante destacar que el pago a domicilio iniciará el 13 de julio y concluirá el 25 del mismo mes.

Foto: GEC archivo. / SYSTEM

¿CÓMO SE DISTRIBUYE EL CRONOGRAMA PARA OTROS REGÍMENES?

Para otros regímenes previsionales, tales como el Decreto Ley N° 18846, la Ley N° 30003 (pesqueros), la Ley N° 26790 (seguro complementario de trabajo de riesgo), el Decreto Ley N° 20530 y las pensiones por encargo, el depósito se centraliza el lunes 13 de julio.

Según informa Expreso, el abono se realizará en diversas entidades financieras, tales como el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif. En cuanto a la modalidad domiciliaria, el proceso se llevará a cabo entre el 18 y el 25 de julio.

¿QUÉ PROGRAMACIÓN SIGUE EL DECRETO LEY N° 20530?

Debido a su naturaleza, este grupo específico presenta un calendario segmentado por sectores ministeriales e instituciones públicas:

Lunes 13 de julio: Cobran Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Transportes y Comunicaciones (MTC), Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, y Energía y Minas.

Cobran Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Transportes y Comunicaciones (MTC), Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, y Energía y Minas. Martes 14 de julio: Perciben sus haberes los sectores Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.

Perciben sus haberes los sectores Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores. Miércoles 15 de julio: Es el día asignado para Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Es el día asignado para Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Jueves 16 de julio: Se concluye el proceso con Producción, Comercio Exterior y Turismo, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

Foto: Banco de la Nación.

¿CUÁNDO RECIBEN SU PAGO Y AGUINALDO LOS TRABAJADORES ESTATALES?

El personal activo de la administración pública percibirá sus haberes y el aguinaldo por Fiestas Patrias en una ventana de cinco días, extendiéndose desde el viernes 17 hasta el miércoles 22 de julio. Es fundamental precisar que, durante este periodo, los servidores recibirán de manera conjunta su remuneración mensual habitual y el incentivo extraordinario de S/300 por concepto de aguinaldo, beneficio que se otorga tradicionalmente en estas fechas.

Viernes 17 de julio: Se asigna el pago a los trabajadores de Educación (incluyendo Universidades), PCM, MTC, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, y Energía y Minas.

Se asigna el pago a los trabajadores de Educación (incluyendo Universidades), PCM, MTC, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, y Energía y Minas. Lunes 20 de julio: Cobran los empleados de los sectores Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.

Cobran los empleados de los sectores Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores. Martes 21 de julio: Reciben sus ingresos el personal de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Reciben sus ingresos el personal de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Miércoles 22 de julio: Concluye el cronograma con los sectores de Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional.

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