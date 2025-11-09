A poco de iniciar diciembre 2025, miles de peruanos se mantienen a la expectativa no solo por las diversas celebraciones de fin de año, sino por uno de los derechos laborales más esperados: la gratificación. En ese sentido, parte de los beneficiarios son los adultos mayores que forman parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y que reciben todos los meses beneficios de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a través del Banco de la Nación. Así, los jubilados verán reflejado un monto extra en su pago mensual del último mes del año, lo que representará una gran ayuda para solventar los gastos de la Navidad y Año Nuevo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ JUBILADOS DE LA ONP RECIBIRÁN UN BONO EXTRA EN DICIEMBRE 2025?

A través de una entrevista al programa digital ONP en Línea, el coordinador de Asesoría Previsional de la ONP, Fermín Sáenz, anunció que los adultos mayores pertenecientes al Decreto Ley n.º 19990 y otros regímenes especiales recibirán una pensión extra en diciembre 2025, un beneficio que usualmente se entrega dos veces al años: en Fiestas Patrias y Navidad. Según el funcionario público, este pago se realiza de forma automática en las mismas cuentas bancarias donde los beneficiarios reciben su pensión, sin necesidad de efectuar ningún trámite adicional.

Asimismo, el coordinador de la ONP dejó en claro que estos pagos extraordinarios tienen como finalidad fortalecer la estabilidad económica de los jubilados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), al constituir un ingreso adicional significativo en dos periodos importantes del año (julio y diciembre). “El pago adicional se efectúa automáticamente en la cuenta del pensionista, conforme al calendario establecido por la ONP. Si el jubilado tiene una emergencia, puede acudir a cualquier centro médico de EsSalud y señalar que es pensionista; será registrado y atendido”, explicó Sáenz.

¿CUÁNTO ES EL MONTO MÁXIMO DE UNA PENSIÓN EN LA ONP?

Todas las personas que deseen acceder a la pensión máxima de la Oficina de Normalización Previsional deben tener en cuenta que el monto asciende a S/ 893 y que deberán cumplir con dos requisitos fundamentales. Según la ONP, primero es haber cumplido 65 años como mínimo. Mientras que la segunda condición es haber aportado al Sistema Nacional de Pensiones por más de 20 años, lo que equivale a 240 meses. Esto permitirá que los adultos mayores puedan afrontar los gastos imprevistos, principalmente en celebraciones de fin de año.

Es importante mencionar que el monto mínimo de pensión para quienes han contribuido durante mencionado periodo se establece en S/ 600 este 2025. Asimismo, al cumplir estos requisitos les permitirá a los trabajadores acceder a la pensión máxima disponible en el sistema. También dicha jubilación está sujeto a una deducción del 4 % para al Seguro Social de Salud (EsSalud), lo cual se aplicará del monto bruto, asegurando que todos los adultos mayores cuenten con una atención médica digna.

