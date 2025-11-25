El pago extraordinario que recibirán los trabajadores del sector público en el Perú durante diciembre 2025: este es el monto confirmado

El mes de diciembre de 2025 se perfila como uno de los más esperados por gran cantidad de ciudadanos en el Perú. Esto no solo se debe a las festividades y días no laborables que lo caracterizan, sino también a la entrega del aguinaldo navideño. Este bono, establecido por el Estado peruano, está destinado únicamente a los trabajadores y funcionarios del sector público, así como a los pensionistas que cumplan con las condiciones establecidas.

Gracias a este beneficio, un gran número de trabajadores del Estado recibirá un monto extra previo a las fiestas de cierre de año. A continuación, conoce desde cuándo estaría programado el desembolso del aguinaldo correspondiente a la Navidad 2025 y cuál es el monto oficial.

Para las celebraciones de Navidad 2025, el Estado peruano dispuso la entrega de un aguinaldo especial. Los trabajadores y funcionarios públicos en actividad, así como los pensionistas, recibirán un monto de S/ 300. En el caso de los internos de Medicina Humana y Odontología, el beneficio será de S/ 100. Este pago se hará efectivo siguiendo el cronograma correspondiente al mes de diciembre.

Además, quienes laboren bajo jornadas incompletas accederán a un aguinaldo calculado de forma proporcional al tiempo trabajado. A continuación, se detalla qué grupos de trabajadores están considerados dentro de este beneficio económico:

Funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 276, la Ley N.º 29944 y la Ley N.º 30512.

Docentes universitarios de la Ley N.º 30220.

Personal de la salud del numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1153.

Obreros permanentes y eventuales del Sector Público.

Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Pensionistas a cargo del Estado de la Ley N.º 15117, los Decretos Leyes N.º 19846 y N.º 20530, el Decreto Supremo N.º 051-88-PCM y la Ley N.º 28091.

Trabajadores contratados bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N.º 1057.

¿Desde qué fecha cobran el aguinaldo los trabajadores del sector público?

La entrega del aguinaldo por Navidad 2025 se efectuará siguiendo el calendario oficial de pagos establecido para diciembre de ese año. Esto significa que, en la mayoría de casos, el salario mensual y el monto del aguinaldo se depositarán de manera conjunta en las cuentas bancarias de los beneficiarios. Los abonos comenzarán a realizarse a partir de las fechas establecidas en dicho cronograma.

Martes 16 de diciembre

Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.

Miércoles 17 de diciembre

Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.

Jueves 18 de diciembre

Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC.

Viernes 19 de diciembre

Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.