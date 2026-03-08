Hasta mediados de 2023, la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) reportaba que más de 7 millones de hogares a nivel nacional, usaban balones de GLP, siendo ahora quienes precisamente empiezan a verse afectados tras deflagración de tubería ocurrida en la ciudad del Cusco. Al respecto, hoy la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas (ASEEG) mediante su gerente general, llama la atención de medios y usuarios también, debido a anunciada advertencia entorno a la posibilidad de que los precios de los balones para uso doméstico, terminen elevándose hasta en un 10%, es decir, ascendiendo a los 80 o S/100.

LA RECOMENDACIÓN QUE BRINDA LA ASEEG ENTORNO A POSIBLE INCREMENTO DEL PRECIO DEL BALÓN DE GAS HASTA LOS 80 O 100 SOLES

El domingo 1 de marzo, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), concesionaria del sistema de transporte de gas natural y líquidos, interrumpía su servicio debido a un incidente registrado en el ducto de Camisea, y a partir de entonces la incertidumbre se apodera de millones de familias que mes a mes buscan adquirir balones muy particulares.

Ante el escenario que revela crisis energética, y por el cual el Gobierno ha establecido una serie de medidas para combatirla, hoy la noticia trasciende entorno a probable incremento de precios dado a conocer por parte de la ASSEG, y un Abel Camasca que mediante diálogo concedido a Exitosa, advirtió de inminente aumento, y ascendente a los 80 o 100 soles.

“Cada planta debe manejar su estructura de costos”, declaraba como gerente general de dicha asociación, y recomendándole a la población peruana por ello, que adquieran balones de gas en locales autorizados, visiten la plataforma de “Facilito” para terminar comparando hasta precios oficiales, entre acciones que faciliten compra de tan esencial servicio.

Resulta importante destacar además, que buscando garantizar que las familias de menores recursos mantengan el acceso a dicho combustible, y durante el periodo de contingencia, el gobierno peruano a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), ha decidido incrementar el vale del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) destinado a la obtención de uno de 10 kilos a S/30.

ASÍ ES “FACILITO”, LA APP QUE EL OSINERGMIN LANZA PARA ENCONTRAR COMBUSTIBLES AL MENOR PRECIO

A nivel nacional, el uso de combustible reviste de suma importancia para los conductores peruanos que ahora se encuentran inmersos en una crisis energética por la cual vienen buscando acceder a los mejores precios de dicha sustancia.

En ese sentido, hoy “Facilito” desarrollado por parte del Osinergmin, se termina convirtiendo en aquel aplicativo, y también página web, a partir de las cuales tanto usuarios como transportistas, comerciantes y toda persona interesada en tomar decisiones informadas acerca del costo de la gasolina, por ejemplo.

Disponible para dispositivos móviles Android, iOS, e incluso desde internet a través de cualquier navegador, dicha herramienta gratuita además te brinda la chance de localizar estaciones de servicio y distribuidores, y hasta generar denuncia puntual, y registrar incidencias en lo que respecta a servicios de energía brindados por parte de diversas empresas o entidades.

Si te interesa consultar precios y servicios energéticos en un solo lugar, haz uso de “Facilito” de la siguiente forma, y considerando los pasos que comparte el Osinergmin oficialmente:

Página web

- Ingresa a www.facilito.gob.pe

- Selecciona el tipo de combustible

- Elige el departamento donde estás ubicado

- Selecciona la provincia, distrito y tipo de producto

Con respecto a la descarga de “Facilito” como aplicativo, resulta importante destacar que el Osinergmin lo permite gratuitamente desde Google Play, y un App Store creado por Apple para dispositivos iPhone, iPod Touch y iPad.

LAS PRINCIPALES FUNCIONES QUE PUEDES EMPLEAR MEDIANTE EL APLICATIVO “FACILITO” DEL OSINERGMIN

Consulta de precios de combustibles y gas doméstico

- Esta función te permite conocer cada precio actualizado de gasolina, Gas Natural Vehicular (GNV), diésel y GLP vehicular, y del propio balón de gas que puedes encontrar en estaciones de servicio formales cercanas a tu domicilio, o de tu preferencia.

- Esta función te ayuda a comparar y encontrar mejores precios.

Información de estaciones de servicio y distribuidores

- Esta función incluye datos de ubicación, razón social y contactos de grifos, plantas, distribuidores de gas y estaciones de servicio, facilitando así la toma de decisiones y transparencia en el mercado.

Registro de inconformidades y denuncias

- Esta función te permite reportar fallas o inconsistencias en servicios de gas, electricidad o combustibles directamente desde la app, contribuyendo así a la mejora de la supervisión y atención de las empresas concesionarias.