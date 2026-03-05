Por Kenyi Peña Andrade

Con miras a las Elecciones Generales 2026, programadas para el 12 de abril, y los comicios Regionales y Municipales 2026, previstos para el 4 de octubre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) insta a los ciudadanos a registrar las defunciones y subraya la relevancia de anular el Documento Nacional de Identidad (DNI) de las personas fallecidas. Esta gestión permite eliminar la información personal del Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN) y, por ende, del padrón electoral.