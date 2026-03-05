Con miras a las Elecciones Generales 2026, programadas para el 12 de abril, y los comicios Regionales y Municipales 2026, previstos para el 4 de octubre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) insta a los ciudadanos a registrar las defunciones y subraya la relevancia de anular el Documento Nacional de Identidad (DNI) de las personas fallecidas. Esta gestión permite eliminar la información personal del Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN) y, por ende, del padrón electoral.

Elecciones 2026: ¿Debes anular el DNI de un familiar fallecido? Reniec responde

Efectivamente, resulta indispensable realizar este trámite. Los familiares del difunto deben entregar el certificado de defunción emitido por el médico ante el Reniec o en las oficinas de registros civiles de las municipalidades, registrando así formalmente el fallecimiento.

De no llevarse a cabo este procedimiento, podrían surgir complicaciones legales y administrativas, como impedimentos en herencias y sucesiones, dificultades para cobrar seguros de vida o recibir pensiones. Asimismo, los fallecidos podrían permanecer registrados en los padrones de distintos procesos electorales.

¿Por qué debes hacer este trámite?

Además, existe el riesgo de que se cometan delitos posteriores, como la falsificación de identidad o la utilización inapropiada de la información personal.

Así debes inscribir la defunción de un familiar en Reniec

Para registrar un fallecimiento, las personas deben dirigirse a una oficina del Reniec y entregar los siguientes documentos:

Certificado de Defunción firmado y sellado por el médico que certificó la muerte o la Declaración Jurada de la autoridad política, judicial o religiosa que certificó dicho deceso, si en el lugar no existe un profesional de la salud.

DNI del fallecido o Declaración Jurada de pérdida suscrita por el declarante, y el DNI del declarante. Si son extranjeros deberán de presentar el carné de Extranjería o la copia simple del pasaporte, o cédula de identidad.