Por Redacción EC

Las Elecciones Generales 2026 en el Perú se desarrollaron con una alta participación de ciudadanos que acudieron a las urnas para elegir a las principales autoridades del país, incluyendo la presidencia, vicepresidencias, congresistas y representantes al Parlamento Andino. En la etapa previa, el Jurado Nacional de Elecciones organizó un debate donde los candidatos presentaron sus propuestas en temas como seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Luego de la jornada electoral, surgió la duda sobre la situación de quienes no participaron en la primera vuelta ni realizaron el pago de la multa correspondiente. En la siguiente nota, se precisa si la falta de sufragio o el incumplimiento de la sanción económica impedirá o no que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en la segunda vuelta.