La Oficina de Normalización Previsional (ONP) pronto dará inicio al cronograma de pago de pensiones correspondiente a enero, beneficiando a más de 770 mil jubilados y pensionistas a nivel nacional. El desembolso se realizará desde la tercera semana del mes y está organizado para garantizar un cobro ordenado, seguro y sin aglomeraciones en bancos y puntos autorizados.

El calendario prioriza a los afiliados del régimen más numeroso y contempla fechas diferenciadas según el apellido y el tipo de pensión, además de recordar a los beneficiarios el uso de canales electrónicos. Descubre quiénes cobran primero, cuáles son las fechas clave y qué cambios deben tener en cuenta los jubilados este mes.

¿QUIÉNES SON LOS PRIMEROS PENSIONISTAS DE LA ONP EN COBRAR EN ENERO?

Los primeros en acceder a su pensión son los jubilados afiliados al Decreto Ley 19990, el régimen que concentra la mayor cantidad de beneficiarios. El pago se realiza de manera escalonada, tomando como referencia la letra inicial del apellido paterno, lo que permite distribuir la atención en los bancos y reducir largas filas.

El orden establecido es el siguiente:

Apellidos que comienzan con A, B o C: lunes 12 de enero

Apellidos entre D y L: martes 13 de enero

Apellidos de M a Q: miércoles 14 de enero

Apellidos de R a Z: jueves 15 de enero

¿CUÁNTOS JUBILADOS COBRARÁN SU PENSIÓN ESTE MES?

En total, el pago de enero alcanza a 771,475 personas en todo el país. De ese universo, más de 706 mil corresponden al régimen 19990, mientras que el resto pertenece a otros sistemas previsionales administrados por la ONP.

Este volumen convierte al cronograma de enero en uno de los más amplios del año, por lo que la entidad insistió en respetar las fechas asignadas para evitar congestión en las agencias financieras.

Fuente: El Peruano

¿QUÉ OTROS REGÍMENES COBRAN Y EN QUÉ FECHA?

Los pensionistas que no pertenecen al Decreto Ley 19990 recibirán su pensión en una fecha única. El viernes 16 de enero se realizará el abono a quienes están afiliados a:

Decreto Ley 20530.

Decreto Ley 18846.

Régimen Especial Pesquero.

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Este grupo reúne a más de 65 mil beneficiarios a nivel nacional, según informa Expreso.

Foto: Andina

¿CÓMO RECOMIENDA LA ONP COBRAR LA PENSIÓN DE ENERO?

La ONP reiteró que no es necesario acudir el mismo día del pago ni trasladarse a sus oficinas administrativas. Los pensionistas pueden retirar su dinero con mayor seguridad utilizando:

Cajeros automáticos.

Agentes bancarios autorizados.

Ventanillas de las entidades financieras en días posteriores.

El objetivo es proteger especialmente a los adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

Foto: ONP

¿HABRÁ AUMENTO EN LAS PENSIONES Y CUÁNDO SE PAGARÁ?

Más de 237 mil jubilados y pensionistas por invalidez del régimen 19990 accederán a un incremento de hasta S/ 100 en sus ingresos mensuales, siempre que cumplan con los requisitos de aportes y no superen el monto máximo establecido.

Sin embargo, este reajuste no se verá reflejado en el pago de enero, ya que la planilla del mes fue cerrada previamente. El aumento se depositará junto con la pensión de febrero de 2026, sin carácter retroactivo y sin modificar las reglas del sistema previsional.

