Finalmente, el octavo retiro de fondos acumulados en cuentas de AFP, es una realidad sobre territorio peruano, y a través de cronograma, los afiliados que así lo requieran, podrán hacer efectivas sus solicitudes para completar hasta cuatro desembolsos sucesivos. Con respecto a dicho procedimiento operativo, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) hoy brinda detalles importantes, expresando así si una vez iniciado, los requerimientos se prolongarán hasta el 2026 tomando en consideración las fechas entorno al último dígito de Documento Nacional de Identidad (DNI) que te permitirán cobrar 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) como máximo.

ESTO PRECISA CRONOGRAMA DE OCTAVO RETIRO DE AFP EN 2025 ACERCA DE PODER CONTINUAR GENERANDO DESEMBOLSOS HASTA EL 2026

Teniendo como a uno de sus principales promotores en la persona del congresista José Luna Gálvez, finalmente el octavo retiro extraordinario y facultativo de hasta 4 UIT de AFP en 2025, es un hecho, y ahora tras publicación de procedimiento operativo por parte de la SBS, los afiliados que así lo requieran, solo quedan a la espera de la habilitación de plataforma para generar solicitudes.

A propósito de cronograma que oficializa la Asociación de AFP, resulta importante tomar en cuenta que las fechas para requerir desembolsos dependen del último dígito de DNI, tal y como ha ocurrido con anteriores gestiones similares, pudiendo del 4 de diciembre al 18 de enero de 2026, poder llevarlo a cabo de manera libre, y luego de completado el número 9.

De acuerdo a la información compartida por parte de la SBS, y con respecto a este octavo retiro de AFP admitido, el cuadro sobre los cuatro desembolsos sucesivos que estarás recibiendo, queda definido de la siguiente manera:

Primer desembolso

- Hasta 1 UIT (5,350 soles) dentro de los 30 días de presentada la solicitud.

Segundo desembolso

- Hasta 1 UIT (5,350 soles) dentro de los 30 días posteriores al primer desembolso.

Tercer desembolso

- Hasta 1 UIT (5,350 soles) dentro de los 30 días posteriores al segundo desembolso.

Cuarto desembolso

- Hasta 1 UIT (5,350 soles) o el saldo del monto solicitado, dentro de los 30 días posteriores al tercer desembolso.

De esta forma, si generas tu solicitud de octavo retiro de AFP el 21 de octubre, fecha inicial de vigencia de normativa, estarías cobrando por primera vez, y a más tardar, el jueves 20 de noviembre.

FECHAS OFICIALES PARA GENERAR SOLICITUD DE OCTAVO RETIRO DE HASTA 4 UIT DE AFP 2025

DNI con letra: 21 de octubre o 19 de noviembre.

DNI terminado en 0: 22, 23 de octubre o 20 de noviembre.

DNI terminado en 1: 24, 27 de octubre o 21 de noviembre.

DNI terminado en 2: 28, 29 de octubre o 24 de noviembre.

DNI terminado en 3: 30, 31 de octubre o 25 de noviembre.

DNI terminado en 4: 3, 4 de noviembre o 26 de noviembre.

DNI terminado en 5: 5, 6 de noviembre o 27 de noviembre.

DNI terminado en 6: 7, 10 de noviembre o 28 de noviembre.

DNI terminado en 7: 11, 12 de noviembre o 1 de diciembre.

DNI terminado en 8: 13, 14 de noviembre o 2 de diciembre.

DNI terminado en 9: 17, 18 de noviembre o 3 de diciembre.

¿SE PUEDE SOLICITAR RETIRO DE HASTA 4 UIT SI MI DNI FIGURA VENCIDO?

Por mayoría de votos, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen propuesto para efectivizar el octavo retiro de AFP, y a partir de la promulgación de la Ley N° 32445, la SBS ha admitido el procedimiento operativo que tras cronograma elaborado por la Asociación de AFP, desde el martes 21 de octubre te permite registrar solicitudes de manera extraordinaria y facultativa, y así terminar cobrando el monto ascendente a los 21,400 soles hasta inicios de 2026.

De acuerdo a información compartida por la institución sin fines de lucro que representa a AFP Habitat, AFP Integra, Prima AFP y Profuturo, cada afiliado al SPP que desee o necesite acceder al desembolso de hasta 4 UIT, en principio debe ingresar a la plataforma habilitada para tal fin, y empezar a completar los campos requeridos que incluyen datos sobre cuenta bancaria, clave web, y también número de DNI.

En ese sentido, surge la incógnita referente a la importante cédula ciudadana que identifica a todos los peruanos, y una probable fecha de vencimiento que según lo precisan las propias empresas incluso desde anteriores retiros autorizados, no impedirá el registro exitoso de tu solicitud de retiro de tus fondos acumulados en Cuenta Individual de Capitalización (CIC).

Con respecto a los detalles brindados oficialmente, cabe resaltar que tras ingresar a plataforma habilitada desde el 21 de octubre, todo ciudadano afiliado a AFP Habitat, AFP Integra, Prima AFP o Profuturo, debe completar los campos de verificación de identidad con fecha de emisión, fecha de caducidad y grupo de votación del DNI emitido hasta dicha fecha o si figura obtenida con anterioridad.

Recuerda que el pago de hasta S/21,400, se realizará en 4 desembolsos cada 30 días calendario, debiendo registrar tu solicitud de manera gratuita, 100% digital y previa de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. (excepto los días feriados), tal y como lo determinará el cronograma que ordena las peticiones de acuerdo al último dígito o letra de nuestra cédula de identificación.