A lo largo de distintas etapas —ya sea por gestiones profesionales o diligencias particulares— suele requerirse documentación oficial con validez certificada. Uno de los registros más demandados es la partida de nacimiento. En seguida, te detallamos el procedimiento para obtener una reproducción legalizada de este certificado y los puntos clave que conviene tener en cuenta para realizar la solicitud sin errores.

¡En minutos y sin salir de casa! Así puedes sacar tu partida de nacimiento en la RENIEC sin hacer colas

Quienes sean mayores y necesiten una versión autenticada de su partida de nacimiento, matrimonio o defunción tienen la posibilidad de solicitarla mediante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Si el certificado no figura en soporte digital dentro del sistema institucional, la gestión tendrá que efectuarse de manera presencial en la comuna donde se inscribió el hecho correspondiente.

Si el asiento fue efectuado en una sede consular peruana fuera del país, la obtención de ejemplares validados debe solicitarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para verificar si la partida figura en el sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el paso inicial consiste en consignar la fecha del hecho —sea alumbramiento, unión matrimonial o fallecimiento— junto con los nombres y apellidos completos de la persona inscrita.

Cuáles son requisitos

DNI.

Recibo de pago por derechos administrativos.

Así puedes solicitar en línea

Una vez ubicada el acta en el paso 1 debes realizar el pago de S/ 10.30 usando el código de tributo 02141.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

La copia del acta de nacimiento por web de un menor de edad, solo puede ser pagada y solicitada con el DNI de uno de los padres.

La copia de acta de defunción por web, No se paga, ni se solicita con DNI del fallecido, debes pagar con tu DNI de solicitante.

Solicita el acta web desde tu Pc o Laptop, conectada a una impresora. No uses celular para este proceso.