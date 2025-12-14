Luego de que meses atrás se oficializara el retiro de la AFP, beneficiando a miles de peruanos, ahora los afiliados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se mantienen a la expectativa de correr la misma suerte. Y es que, recientemente en el Congreso de la República se ha presentado un proyecto de ley que busca el retiro de ONP de hasta 3 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 16 050 de los fondos acumulados. Esta iniciativa tiene como propósito permitir a los asegurados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) retirar de manera excepcional su dinero para solventar ciertos gastos imprevistos o urgencias, generando un alivio financiero inmediato para aquellos que cumplan con los requisitos establecidos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO PODRÍAN ACCEDER LOS AFILIADOS DE LA ONP AL RETIRO DE HASTA 3 UIT?

A través del Proyecto de Ley n.º 13508/2025-CR, la congresista de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, Katy Ugarte, propuso que las personas naturales y afiliados activos del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) accedan al retiro voluntario de hasta 3 UIT o S/ 16 050. Según la parlamentaria, el retiro excepcional se justifica por la necesidad de cubrir urgencias económicas, impulsar el consumo de los hogares y amortiguar el impacto del aumento del costo de vida que afecta a millones de familias peruanas en los últimos años. Así, en caso de aprobarse y publicarse en el diario El Peruano, el dinero que se otorgaría a los aportantes sería costeado con cargo al presupuesto público de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Hablamos de dinero que los propios aportantes han contribuido durante años; darles acceso cuando más lo necesitan es un acto de justicia. Esta norma atiende necesidades inmediatas sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema. Para muchos, este retiro no es solo dinero, es la posibilidad de volver a empezar, de recuperar tranquilidad y retomar proyectos que quedaron en pausa. Contrario a lo que algunos señalan, la propuesta no debilita la estructura del SNP. Por el contrario, introduce un componente de flexibilidad compatible con su continuidad y que puede abrir paso a futuras reformas integrales. Este proyecto abre una puerta concreta para que los afiliados accedan a parte del dinero que han ahorrado y enfrenten con mayor seguridad los retos económicos actuales”, explicó Ugarte.

¿CUÁNTO ES LA PENSIÓN MÁXIMA DE LA ONP?

Todas las personas que deseen acceder a la pensión máxima de la Oficina de Normalización Previsional deben tener en cuenta que el monto asciende a S/ 893 y que deberán cumplir con dos requisitos fundamentales. Según la ONP, primero es haber cumplido 65 años como mínimo. Mientras que la segunda condición es haber aportado al Sistema Nacional de Pensiones por más de 20 años, lo que equivale a 240 meses. Esto permitirá que los adultos mayores puedan afrontar los gastos imprevistos, principalmente en celebraciones de fin de año.

Es importante mencionar que el monto mínimo de pensión para quienes han contribuido durante mencionado periodo se establece en S/ 600 este 2025. Asimismo, al cumplir estos requisitos les permitirá a los trabajadores acceder a la pensión máxima disponible en el sistema. También dicha jubilación está sujeto a una deducción del 4 % para al Seguro Social de Salud (EsSalud), lo cual se aplicará del monto bruto, asegurando que todos los adultos mayores cuenten con una atención médica digna.