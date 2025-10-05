El gobierno del Perú presidido por Dina Boluarte, hoy tiene en el Banco de la Nación (BN) a la empresa de derecho público que se encarga de brindarle productos y servicios financieros a un sector poblacional en particular, y mediante ellos promover la compra o el mejoramiento, por ejemplo, de la anhelada casa propia. Al respecto, actualmente llama la atención como gran novedad, el lanzamiento de nuevo crédito hipotecario que amplía portafolio de beneficios otorgados a quienes deben cumplir con ciertos requisitos, y adecuarse a lineamientos diseñados desde algunos años.

EN ESTO CONSISTE EL NUEVO CRÉDITO HIPOTECARIO QUE LANZARÁ EL BN

A nivel nacional, el BN se caracteriza por ofrecer variados productos financieros, y desde seguros hasta préstamos, pero también créditos hipotecarios cuyo financiamiento le permite a los trabajadores del sector público, hoy poder acceder al sueño de la casa propia.

En ese sentido, el anuncio brindado por parte de Piero Flores Miranda como Subgerente (e) de Banca Personal de dicha entidad bancaria, actualmente llama la atención de dicho público beneficiario, revelando los detalles entorno a lanzamiento de servicio asociado al otorgamiento de préstamo para la adquisición de terrenos.

“Hay mucho empleado público que no puede acceder por sus ingresos a la compra de un departamento”, remarcó el funcionario del BN en entrevista concedida al Canal Andina Online, manifestando asimismo que para diseñar este nuevo crédito hipotecario, se vienen sosteniendo reuniones con representantes del Fondo Mivivienda.

De acuerdo a la información compartida, el gran objetivo de la entidad estatal, es poder comenzar a otorgarlos, y dirigirlos pensando en facilitar la compra de terrenos formales y saneados, hacia el último trimestre de 2025, es decir, antes que culmine el presente ejercicio.

DE ESTA FORMA PUEDES ACCEDER AL CRÉDITO HIPOTECARIO DE S/10,000 COMO MÍNIMO QUE TE OFRECE EL BN

Hoy millones de peruanos continúan anhelando comprarse una casa o mejorar, ampliar o remodelar la propia, pero no cuentan con los recursos económicos que todavía te brinda el BN a nivel estatal mediante hasta 4 modalidades de crédito hipotecario.

El sueño de tener vivienda propia en perfectas condiciones para habitarla, puede hacerse efectiva en Perú a través de dicha entidad bancaria, y un monto de financiamiento que según información compartida de manera oficial, va desde los S/10,000 hasta 100,000 soles, siempre y cuando el beneficiario solicitante cumpla con la entrega de cierta documentación.

Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, toma en consideración que este producto ofrecido por el BN, solamente está dirigido y disponible para pensionistas y trabajadores del sector público que reciban su pensión o remuneración en cuenta de ahorros.

A continuación, te compartimos el listado de beneficios y requisitos establecidos por el organismo de Gobierno tras evaluación crediticia que determina las condiciones de elegibilidad con el objetivo de otorgar entre S/10,000 y 100,000 oportunamente para mejora, ampliación o remodelación de casa:

BENEFICIOS

- Tasas de interés competitivas de acuerdo al tarifario de tasas y comisiones.

- Plazo de pago del crédito de hasta 10 años.

- Financiamiento hasta el 100% de la mejora, ampliación o remodelación que desees efectuar y detalles en el presupuesto valorizado de la obra elaborado por un ingeniero civil o arquitecto colegiado.

- A solicitud del cliente, el BN puede financiar los gastos de tasación, validación de presupuesto y avance de obra, gastos notariales y registrales, y emisión de cheque de gerencia.

- Pago de cuotas del crédito hipotecario a través del cargo en cuenta de la cuenta de ahorros del cliente.

- TCEA que corresponde a un crédito de S/100,000 a un plazo de 120 meses que incluye seguro de desgravamen individual y cuota de S/1,233.41.

REQUISITOS

- Tener una cuenta de ahorros activa y habilitada.

- Figurar calificado como “Normal” en el sistema financiero.

- No tener sobreendeudamiento en más de 4 entidades financieras incluido el BN.

- Sustentar ganancias a partir de los S/800.

Cabe resaltar, que entre la documentación a presentar una vez admitida la solicitud por parte del BN, figuran tanto la presentación de Tarjeta Débito Multired activa como el DNI original del titular y cónyuge, 2 últimas boletas de pago del titular (trabajador o pensionista) y 6 últimas del cónyuge, último recibo de servicios (agua, luz o teléfono fijo), original y copia, y constancia de nombramiento (trabajadores activos) o resolución de cese (pensionistas) del titular o cónyuge, entre otros que certifiquen las condiciones adecuadas para llevar a cabo el financiamiento.

EN ESTO CONSISTEN LAS MEJORAS PARA TASAS DE INTERÉS DE CRÉDITO HIPOTECARIO OFRECIDO POR EL BN

Existen sueños que muchas veces parecen difíciles de alcanzar, pero mediante oportunidades como las brindadas por el BN, pueden convertirse en una realidad ya que su crédito hipotecario para compra de vivienda te ofrece financiamiento con mejoras en Tasas de Costo Efectiva Anual - TCEA, especialmente dirigidas hacia la modalidad de traslado de deuda, y facilidades de pago orientadas a aliviar las cargas financieras de las personas beneficiarias.

Al respecto, dicha entidad financiera anuncia la reducción de la TCEA que deben pagar los trabajadores o pensionistas del sector público que reciben remuneración en cuentas de ahorro como los únicos favorecidos cuya solicitud realizada incluye el cumplimiento de otros requisitos.

“Con esta reducción en las tasas de interés, queremos ofrecer a nuestros clientes trabajadores o pensionistas del sector público una oportunidad única para mejorar sus condiciones crediticias y alcanzar el sueño de la casa propia”, refiere Cecilia Arias, gerente de Productos e Inclusión Financiera del BN mediante un comunicado oficial donde además resalta algunas de las ventajas que te ofrece el crédito hipotecario, como por ejemplo, “optar por plazos de pago de hasta 25 años”, y también “la posibilidad de realizar pagos dobles en julio y diciembre”.

Cabe resaltar, que tras anuncio, hoy la TCEA va desde los 7.62% que corresponden a “un crédito de S/360,000 a un plazo de 300 meses, con seguro de desgravamen individual y una cuota de S/ 2,656.05″, mientras el financiamiento de gastos tanto registrales como notariales y la propia tasación incluida, tiene el valor máximo de 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT).