La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya estableció el cronograma de pagos correspondiente a setiembre de 2026 para los jubilados que reciben pensiones bajo los diferentes regímenes que administra. En el caso de los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990, los depósitos se realizarán de manera progresiva durante cuatro fechas, tomando como referencia la primera letra del apellido paterno. De esta forma, quienes tengan apellidos que comiencen con determinadas letras deberán esperar un día específico para disponer de su dinero en las entidades financieras autorizadas, entre ellas el Banco de la Nación. Además, el calendario incluye fechas diferenciadas para otros regímenes pensionarios, convenios internacionales y beneficiarios que reciben el pago directamente en su domicilio. A continuación, te contamos qué día de setiembre cobrarán los jubilados cuyos apellidos empiezan con las letras D a L y cuáles son las demás fechas previstas por la ONP.

¿QUÉ DÍA DE SETIEMBRE COBRARÁN LOS JUBILADOS CON APELLIDOS DE LA D A LA L?

Los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 recibirán el abono de manera escalonada durante cuatro jornadas. Para quienes tengan un apellido paterno cuya inicial se encuentre entre D y L, la fecha asignada es el 8 de setiembre de 2026.

¿CUÁNDO COBRARÁN LOS DEMÁS JUBILADOS DEL DECRETO LEY N.° 19990?

El cronograma para este régimen también distribuye los pagos según la inicial del apellido paterno. Las fechas establecidas son:

A a C: 7 de setiembre.

D a L: 8 de setiembre.

M a Q: 9 de setiembre.

R a Z: 10 de setiembre.

¿EN QUÉ BANCOS SE DEPOSITARÁ LA PENSIÓN?

Los jubilados del régimen 19990 recibirán el dinero directamente en la cuenta bancaria donde habitualmente perciben su pensión. Las entidades financieras autorizadas para realizar estos abonos son las siguientes:

Banco de la Nación

BBVA

GNB Perú

Scotiabank

Interbank

BanBif

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL PAGO A DOMICILIO?

La ONP también confirmó el calendario para quienes reciben su pensión mediante la modalidad de pago a domicilio. En el caso de los beneficiarios del Decreto Ley 19990, este servicio se desarrollará entre el 14 y el 23 de septiembre, periodo en el que el personal autorizado efectuará la entrega de la pensión en la vivienda registrada por cada pensionista.

Esta modalidad está dirigida principalmente a quienes, por diferentes circunstancias, no pueden acudir personalmente a una entidad financiera para retirar su dinero.

¿QUÉ OTROS PENSIONISTAS COBRARÁN DURANTE SETIEMBRE?

Además de los jubilados del Decreto Ley 19990, la ONP informó que otros regímenes también tienen fechas definidas para el pago de sus pensiones. Los beneficiarios comprendidos en los convenios internacionales y quienes pertenecen a la Ley 27803 recibirán el depósito el 15 de setiembre.

Ese mismo día también se abonarán las pensiones correspondientes a los regímenes del Decreto Ley 18846, Decreto Ley 20530, Ley 30003 para pensionistas pesqueros y Ley 26790 del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, mediante las entidades financieras autorizadas. En el caso de estos últimos regímenes, el pago a domicilio se efectuará del 17 al 23 de septiembre, según informa el diario La República.

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