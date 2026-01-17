El pago del bono de escolaridad 2026 ya tiene fecha confirmada para los trabajadores del sector público. Este beneficio extraordinario de S/400 se entregará junto con las remuneraciones de enero, de acuerdo con el cronograma oficial aprobado por el Banco de la Nación, y se realizará de manera escalonada según la entidad estatal a la que pertenezca cada servidor.

El depósito se ejecutará durante cuatro jornadas consecutivas y alcanzará a miles de funcionarios, docentes, personal de salud, fuerzas del orden y pensionistas del Estado. Descubre cuándo se deposita el bono de escolaridad 2026 y quiénes acceden a este pago adicional.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA OFICIAL DE PAGO DEL BONO DE ESCOLARIDAD 2026?

El desembolso del bono de S/ 400 se realizará entre el miércoles 21 y el lunes 26 de enero, siguiendo un orden establecido por sectores del Estado. Las fechas quedan distribuidas de la siguiente manera:

1. Miércoles 21 de enero

Educación (incluidas universidades públicas), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales, Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas.

2. Jueves 22 de enero

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.

3. Viernes 23 de enero

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

4. Lunes 26 de enero

Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

Foto: Andina

¿QUIÉNES RECIBEN EL BONO DE ESCOLARIDAD DE S/400?

El beneficio no es universal y está dirigido únicamente a determinados regímenes del sector público. Acceden al pago los siguientes grupos:

Servidores y funcionarios bajo los regímenes del Decreto Legislativo 276, la Ley de Reforma Magisterial y la Ley de institutos y escuelas superiores.

Docentes universitarios comprendidos en la Ley Universitaria.

Personal de salud regulado por el Decreto Legislativo 1153.

Obreros del Estado, tanto permanentes como eventuales.

Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Pensionistas del Estado incluidos en los regímenes de la Ley Nº 15117, los Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM, la Ley Nº 28091 y el Decreto Legislativo Nº 1133

¿QUÉ PASA CON LOS SERVIDORES PENITENCIARIOS Y OTROS REGÍMENES?

Existen disposiciones específicas para ciertos trabajadores públicos:

El personal penitenciario percibe la bonificación conforme a la Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria.

Los servidores del Estado sujetos al régimen laboral de la actividad privada reciben el bono bajo lo establecido en la ley que regula dicho vínculo laboral.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA COBRAR EL BONO DE ESCOLARIDAD?

Para acceder al pago completo o proporcional del bono, los trabajadores deben cumplir con estas condiciones:

Estar laborando de manera efectiva al inicio de la vigencia de la norma, o encontrarse con vacaciones, licencia con goce de haber o percibiendo subsidios de salud.

Tener como mínimo tres meses de antigüedad en la entidad pública correspondiente. En caso de no alcanzar ese tiempo, el monto se calcula de forma proporcional según los días y meses trabajados.

