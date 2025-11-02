Con el objetivo de que miles de peruanos cuenten con su Documento Nacional de Identidad (DNI), en varias partes del país se llevan a cabo campañas gratuitas para brindar este importante documento. Este servirá para que puedan acceder a diversos derechos fundamentales o abrir cuentas bancarias, así como participar en el próximo proceso electoral. Por ello, en esta oportunidad, con el inicio de noviembre 2025, dos municipalidades, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), brindarán dicha credencial oficial de identidad a niños, adultos mayores, integrantes de comunidades indígenas y personas en condiciones de pobreza, lo que facilita el acceso al nuevo DNI electrónico. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE OBTENER EL DNI ELECTRÓNICO GRATIS ESTE 3 DE NOVIEMBRE?

Tras el inicio del penúltimo mes del año, la Municipalidad Distrital de Laberinto, en Puerto Maldonado, anunció, a través de sus plataformas oficiales, una campaña gratuita de DNI electrónico a sus ciudadanos. La jornada se llevará a cabo este lunes 3 y martes 4 de noviembre en el Auditorio de la Municipalidad a partir de las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. De esta manera, los vecinos podrán acceder a diversos servicios, como la renovación del DNI, la actualización del estado civil, la inscripción por primera vez, la rectificación de domicilio y la entrega de documentos a quienes realizaron trámites en campañas anteriores.

Así, esta campaña tiene como objetivo acercar el trámite del Documento Nacional de Identidad a la población local, brindando a los vecinos la posibilidad de acceder a diversos servicios municipales y del Estado de manera rápida, directa y eficaz. Por su parte, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, ubicado en la provincia de Tacna, informó que también este 3 y 4 de noviembre desarrollará una nueva campaña de DNIe para jóvenes y adultos mayores. Durante el evento, el municipio, junto al Reniec, realizará diferentes trámites, entre la que destaca la renovación de DNI para menores de 16 años.

Es así que, aquellos ciudadanos que se encuentren interesados en obtener su documento de identidad deben presentarse al auditorio Ángel Alejo Tunco desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m., donde solo estará habilitado 60 cupos. Es importante mencionar al público en general que, estas jornadas contribuyen a que más ciudadanos mantengan su documentación al día, puedan ejercer sus derechos fundamentales y se integren plenamente a la vida cívica y social a nivel nacional.

¿POR QUÉ NO SE DEBE COMPARTIR LA CLAVE PIN DEL DNI ELECTRÓNICO?

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) instó a sus usuarios a no compartir con terceros su clave PIN del DNI electrónico, ya que podrían ser víctimas de algún fraude o suplantación de identidad. Por ello, en caso de extravío o robo del documento, es fundamental reportarlo ante la Policía Nacional y, posteriormente, gestionar la anulación de los certificados digitales en el Reniec, ya sea de forma virtual o presencial.

Ahora, en caso que el ciudadano haya olvidado la clave de seis dígitos, el Reniec dispuso de una plataforma llamada Ciudadano Digital (LINK) con el objetivo de que puedan actualizarlo a través del internet de manera gratuita y segura. Si optan por esta forma, es indispensable contar con una lectora de tarjetas digitales. Asimismo, existe otra manera y es acudir a una oficina de dicha entidad, por lo que deberán presentar su DNI electrónico en vigencia. Es importancia recordar que esta clave es estrictamente confidencial y no la conoce nadie más, ni siquiera el Reniec.

