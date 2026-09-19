Con el propósito de garantizar que los peruanos puedan ejercer su derecho al voto en estas Elecciones Regionales y Municipales 2026 el próximo 4 de octubre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que este fin de semana pondrá a disposición sus más de 100 centros de atención en el país. Esta beneficiosa medida permitirá brindar atención a los ciudadanos para el recojo del nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) y realizar otros trámites en un horario especial, lo que facilitará que cuenten con sus documentos antes de los comicios electorales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿DÓNDE RECOGER MI DNI ESTE 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE?

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil anunció que sus oficinas a nivel nacional estarán atendiendo a la ciudadanía este fin de semana en un rango de horario de 8:15 a. m. a 1:00 p. m. Durante estas jornadas, los usuarios podrán recoger su nuevo DNI electrónico o realizar otros trámites que necesiten, con el objetivo de garantizar que cuenten con sus documentos para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el domingo 4 de octubre.

Así, para este sábado 19 de septiembre, el Reniec atenderá en varias oficinas de Lima y en regiones como Piura, Lambayeque, Tumbes, Cajamarca, La Libertad, Loreto, San Martín, Áncash, Junín, Ayacucho, Arequipa, Moquegua, Madre de Dios, Cusco, Puno, Ica, Ucayali, Huánuco, Huancavelica y Amazonas. En tanto, para el domingo 20 de septiembre, las agencias de Piura, Trujillo, Ayacucho, Puno y Cusco también abrirán sus puertas para recibir a las personas que necesiten realizar algún trámite. Finalmente, el organismo público habilitó este LINK para conocer la ubicación y horarios de atención.

¿POR QUÉ LA ONPE RECOMIENDA VERIFICAR EL LOCAL DE VOTACIÓN EN ESTAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026?

En primer lugar, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que ya no será posible realizar cambios de local de votación para las Elecciones Regionales y Municipales de este 4 de octubre de 2026. Por ello, a los ciudadanos les corresponderá sufragar en el lugar asignado dentro de su distrito, de acuerdo con la información registrada en su DNI. En ese contexto, la ONPE habilitó la plataforma “Conoce tu local de votación” (LINK), donde los peruanos podrán consultar con su documento de identidad su lugar de sufragio, número de mesa, número de orden y verificar si fueron designados como miembros de mesa.

Sin embargo, el organismo electoral dejó en claro que el local de votación podría modificarse incluso el mismo día de las elecciones, por lo que recomienda verificar previamente el lugar asignado antes de acudir a sufragar con el objetivo de evitar severas multas que impidan luego a realizar diversos trámites. “Tu local de votación podría cambiar, incluso el mismo día de la elección, por motivos ajenos a la ONPE. Antes de acudir a votar, confirma tu local asignado”, indicó en su plataforma.