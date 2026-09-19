Por Redacción EC

Con el propósito de garantizar que los peruanos puedan ejercer su derecho al voto en estas Elecciones Regionales y Municipales 2026 el próximo 4 de octubre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que este fin de semana pondrá a disposición sus más de 100 centros de atención en el país. Esta beneficiosa medida permitirá brindar atención a los ciudadanos para el recojo del nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) y realizar otros trámites en un horario especial, lo que facilitará que cuenten con sus documentos antes de los comicios electorales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.