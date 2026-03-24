El Reniec, entidad encargada de la identificación en el país, ofrece diversas alternativas para que la ciudadanía obtenga su documento oficial, indispensable para realizar trámites y ejercer derechos. En la actualidad, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil dispone de una herramienta digital que permite consultar en línea el estado del proceso, ya sea del DNI azul, electrónico o el destinado a menores de edad. Quienes necesiten verificar el avance de su Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico pueden hacerlo en cualquier momento, tanto para adultos como para niños. Sin embargo, miles de peruanos desconocen cómo comprobar si ya pueden recoger dicho documento. Por ese motivo, a continuación, te explicamos la información clave que debes tener en cuenta sobre este procedimiento de consulta.
Si necesitas consultar el estado del trámite de tu Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) de menor o adulto en cualquier momento del día, incluso hasta 1 mes después de que recibiste el documento, puedes hacerlo de manera online.
El sistema te mostrará los diferentes estados en el que se encuentra tu trámite:
- Iniciado: Trámite ingresado
- En proceso: Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6
- En agencia: Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC
- Entregado: Ya recogiste tu DNI
- Observado/Anulado: Cuando el trámite ha sido observado, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.
- Conocer el número de DNI o número de solicitud.
Al ingresar a la plataforma, por medio de este ENLACE, deberás elegir si deseas obtener la información colocando el número del DNI o número de solicitud.
Coloca el número que corresponde y haz clic en Consultar.
A nivel nacional, el Perú vivirá histórica jornada cuando durante fecha puntual del 2026, las Elecciones Generales terminen llevándose a cabo, y millones de ciudadanos portando DNI, se dirijan a su respectivo local de sufragio para elegir a nuevo presidente.
En ese sentido, hoy resulta importante darte a conocer que si bien continúa siendo posible cambiar la dirección del domicilio consignado en dicha credencial, el Reniec refiere que ahora ya no aplica para los venideros comicios tras cierre de padrón electoral ocurrido el último 14 de octubre.
Ya sin chance de modificar local de sufragio para emitir voto durante las Elecciones Generales 2026, igualmente recuerda que puedes llevar a cabo la actualización como tal, y tramitar el cambio a partir de la presentación de los siguientes documentos tras cancelar vía Yape, Banco de la Nación (BN), o mediante Págalo.pe, el monto de S/30 hasta el 12 de abril si portas DNI azul, S/41 por DNI electrónico, y S/16 por DNI de menor de edad:
-01 recibo de servicios públicos (agua, luz, internet u otros) o comprobante original del pago de un tributo municipal con antigüedad no mayor a 6 meses.