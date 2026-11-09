La visita del papa León XIV al Perú tendrá uno de sus encuentros más esperados este jueves 12 de noviembre, cuando el pontífice participe en una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima. Para asistir a esta actividad, la organización habilitará desde hoy, lunes 9, el registro gratuito de entradas mediante la plataforma Teleticket. La convocatoria contempla un aforo de 52.000 personas y establece condiciones específicas de edad, identificación y acceso, por lo que los interesados deben completar correctamente el procedimiento para asegurar su participación.

¿Dónde conseguir las entradas gratis para ver al papa León XIV?

Los boletos estarán disponibles desde el mediodía de este lunes 9 de noviembre a través de este LINK de Teleticket. Los interesados deben ingresar a la plataforma, iniciar sesión o crear una cuenta y buscar el evento denominado “Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV”. La inscripción permanecerá habilitada hasta completar la capacidad del Estadio Nacional, por lo que no existe garantía de disponibilidad una vez agotados los espacios.

La actividad está dirigida a personas de entre 16 y 35 años, pertenezcan o no a una parroquia, movimiento religioso o grupo juvenil. Cada asistente podrá gestionar únicamente una entrada, que será completamente gratuita, personal e intransferible. La organización advirtió que no se debe pagar a intermediarios ni comprar boletos ofrecidos en redes sociales, pues el acceso se obtiene exclusivamente mediante el registro oficial.

¿Cómo registrarse en Teleticket para obtener tu entrada?

El procedimiento comienza al ingresar a Teleticket.com.pe con una cuenta personal. Si todavía no tienes una, deberás registrarte con tus datos y completar el acceso a la plataforma. Luego, busca el evento “Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV” y selecciona la opción correspondiente para iniciar la inscripción.

El siguiente paso consiste en ingresar los nombres, apellidos y número de DNI o carné de extranjería. Es importante revisar que toda la información coincida con el documento físico que presentarás el día de la actividad. Una vez confirmados los datos, ingresa a la sección “Mis Compras” para verificar que la entrada se haya generado correctamente. El boleto incluirá un código QR que permitirá validar tu identidad y autorizar el ingreso al recinto.

¿Los menores de edad pueden asistir a la vigilia del papa León XIV?

Los adolescentes de 16 y 17 años también podrán participar, pero deberán cumplir un procedimiento especial. En estos casos, el registro tendrá que realizarse desde la cuenta de Teleticket de un adulto responsable, quien deberá ingresar los datos del menor y completar la autorización correspondiente. La plataforma permitirá descargar una declaración jurada que tendrá que ser firmada y presentada físicamente el día del encuentro.

Además, los adolescentes deberán acudir acompañados por un adulto responsable y cumplir con las condiciones de ingreso establecidas por la organización. Tanto el joven como su acompañante deberán contar con sus respectivos boletos. Por ello, es importante realizar el trámite con anticipación y comprobar que los documentos estén completos para evitar inconvenientes en los controles de acceso.

¿A qué hora abrirán las puertas del Estadio Nacional para recibir al papa?

La vigilia se realizará el jueves 12 de noviembre. Según el cronograma difundido por los organizadores, las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 11:00 a. m. y el ingreso se cerrará a las 5:00 p. m. La llegada del papa León XIV está prevista para las 6:00 p. m., mientras que el encuentro se desarrollará hasta aproximadamente las 7:30 p. m. Se recomienda llegar con anticipación y respetar la puerta y el sector asignados en el boleto.

Para ingresar será obligatorio presentar la entrada, ya sea desde el celular o impresa, junto con el documento de identidad físico utilizado durante el registro. Las autoridades también recomendaron evitar el uso de vehículos particulares, debido a los cierres viales y al perímetro de seguridad previsto alrededor del estadio. La capacidad del recinto será de aproximadamente 52.000 asistentes, entre tribunas y campo, por lo que se organizará el acceso mediante sectores y puertas específicas.

Horarios de ingreso y documentos que debes llevar

Las puertas del Estadio Nacional abrirán el jueves 12 a las 11:00 a. m. y el ingreso se cerrará a las 5:00 p. m., una hora antes del comienzo previsto de la vigilia. El encuentro se desarrollará de 6:00 p. m. a 7:30 p. m. Al finalizar, los asistentes deberán permanecer en sus sectores durante aproximadamente 30 minutos mientras se retira el pontífice, por lo que la salida del público está prevista alrededor de las 8:00 p. m.

Para entrar será necesario presentar el boleto digital o impreso y el documento de identidad físico utilizado en el registro; los menores deberán llevar, además, la autorización firmada y acudir con su acompañante. Cada entrada indicará el sector y la puerta asignados. La organización recomienda llegar con anticipación y evitar el vehículo particular, pues no habrá estacionamientos dentro del perímetro de seguridad. El horario anunciado para habilitar el registro no garantiza disponibilidad permanente: los cupos deberán comprobarse directamente en Teleticket.

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