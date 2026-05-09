El Parque de las Leyendas se ha convertido en uno de los lugares preferidos por grandes y chicos, ya que lograron marcar la vida de cada uno de ellos debido a la variedad de atracciones, como animales, plantas, zonas culturales, centro de entretenimiento, entre otros. En ese contexto, en el marco de las celebraciones por el Día de la Madre, la Municipalidad de Lima anunció, como todos los años, el acceso gratuito a su zoológico para todas las mamás este fin de semana. Así, esta iniciativa está orientada a reconocer el rol materno en la sociedad y promover el encuentro familiar en espacios de recreación pública. Sin embargo, para acceder a este beneficio es importante cumplir con ciertos requisitos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ACCEDER GRATIS AL PARQUE DE LAS LEYENDAS EN EL DÍA DE LAS MADRES?

A través de sus plataformas oficiales, la Municipalidad de Lima informó que este domingo 10 de mayo, en conmemoración por el Día de la Madre, brindará 200 entradas gratuitas para el Parque de las Leyendas: 100 para la sede de San Miguel y otras 100 para Huachipa. De acuerdo con el municipio limeño, las madres de familia que deseen ingresar al zoológico sin costo deberán presentarse a partir de las 9:00 a. m. debidamente identificadas. Eso no es todo, durante ese día se llevarán a cabo una serie de actividades culturales y musicales que buscan homenajear a la reina de la casa. Entre los eventos que podrán disfrutar las mamás destaca la presencia de imitadores de Pedro Infante y Julio Iglesias, del programa ‘Yo Soy’, quienes harán cantar a los asistentes con los mejores éxitos musicales.

¿QUÉ REGALAN LOS LIMEÑOS EN EL DÍA DE LA MADRE?

En el marco de la celebración por el Día de la Madre, el Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), informó que aproximadamente el 90 % de las personas que radican en Lima Metropolitana tiene previsto comprar un regalo para este importante fecha. Así, las categorías más demandadas son ropa y accesorios, que concentran el 40 % de las preferencias de consumo, seguido de productos de belleza, con 17 %, y joyería, con 16 %. Por su parte, los electrodomésticos registran una participación considerablemente menor de casi 6,7 %, dejando de figurar entre las principales opciones de compra en esta temporada. Sin embargo, el informe señala que existe cierta preferencia por obsequios vivenciales, como viajes, almuerzos, dinero en efectivo y productos tecnológicos.

Eso no es todo, la investigación realizada por la USIL señala que el 48 % de los consumidores adquiere el regalo en la misma semana del Día de la Madre, por lo que la otra parte ya se ha proyectado con anticipación. En cuanto al gasto que realizan estas personas, el estudio identifica que el 41 % asignará entre S/ 100 y S/ 200, mientras que el 27 % solo S/ 50 y S/ 100. Por otro lado, este grupo, que representa el 67 % de los consumidores, realiza sus compras de manera presencial, frente al 23 % que opta por canales digitales. Finalmente, entre los medios de pago predominan las opciones directas, es decir, el 47 % paga en efectivo o con tarjeta de débito, y el 46 % utiliza tarjeta de crédito en una sola cuota, conforme comparte RPP.

“Estamos ante una de las pocas campañas en las que el gasto se mantiene firme, independientemente del entorno. El Día de la Madre tiene un componente emocional que lleva al consumidor a priorizar esta fecha. El regalo en esta fecha no es solo una compra funcional. Tiene un significado emocional, por lo que el consumidor busca que represente ese vínculo. Lo que vemos es un consumidor que decide tarde. Esto genera una alta presión comercial en los últimos días y obliga a las marcas a ajustar sus estrategias hacia campañas más intensivas y de corto plazo. En fechas como esta, el consumidor quiere asegurarse de que el producto cumpla con sus expectativas. La experiencia en tienda sigue siendo determinante”, explicó el director del GRIM, Claudio Huamán de los Heros.