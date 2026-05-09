Por Redacción EC

El Parque de las Leyendas se ha convertido en uno de los lugares preferidos por grandes y chicos, ya que lograron marcar la vida de cada uno de ellos debido a la variedad de atracciones, como animales, plantas, zonas culturales, centro de entretenimiento, entre otros. En ese contexto, en el marco de las celebraciones por el Día de la Madre, la Municipalidad de Lima anunció, como todos los años, el acceso gratuito a su zoológico para todas las mamás este fin de semana. Así, esta iniciativa está orientada a reconocer el rol materno en la sociedad y promover el encuentro familiar en espacios de recreación pública. Sin embargo, para acceder a este beneficio es importante cumplir con ciertos requisitos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.