La Yape, creada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), se ha consolidado como una de las plataformas más populares para transferir dinero de manera instantánea entre usuarios. Su rapidez y facilidad de uso la convierten en una alternativa frecuente para realizar pagos diarios. Sin embargo, esta misma inmediatez puede ocasionar equivocaciones, como ingresar una cifra incorrecta o enviar fondos a un contacto no deseado. Frente a estos casos, surge la duda sobre si es posible revertir la operación o recuperar el dinero transferido por error. En las siguientes líneas, te explicamos qué acciones tomar ante este tipo de situaciones, cada vez más comunes entre quienes utilizan esta billetera digital, así como otros aspectos relevantes sobre su funcionamiento.

¿Enviaste dinero por error? Así puedes recuperarlo en Yape antes de que sea tarde

La aplicación incluye herramientas diseñadas para asistir a los usuarios cuando se produce un envío de dinero por equivocación. A continuación, detallamos las alternativas disponibles para manejar este tipo de situaciones.

Es fundamental entender que, si se transfiere dinero a un contacto incorrecto o con un monto equivocado, no es posible cancelar ni revertir la operación, ya que Yape procesa los pagos de forma instantánea. Sin embargo, esto no implica que los fondos se hayan perdido definitivamente. La manera más directa de recuperarlos es comunicarse con la persona que recibió el dinero y solicitarle amablemente la devolución.

Aunque la app no permite anular la transferencia, ofrece un recurso dentro del Centro de Ayuda llamado “Me equivoqué al yapear”. Esta opción permite enviar un mensaje oficial al receptor notificándole sobre el error y solicitando la devolución del dinero. Es importante mencionar que el éxito de este método depende completamente de la disposición del destinatario para reembolsar la suma enviada por error.

¿Qué hacer si el destinatario no usa Yape?

En caso de que el destinatario no tenga cuenta en Yape, la aplicación no podrá enviar ninguna notificación automática. Por ello, lo más recomendable es contactar directamente a la persona para pedirle que devuelva el dinero enviado por error.

Los errores al realizar un envío de dinero pueden ocurrir por diversas razones, por lo que se recomienda verificar cuidadosamente toda la información antes de confirmar la transferencia, para minimizar el riesgo de pérdidas.

Asimismo, es recomendable guardar los comprobantes de cada transacción, ya que pueden ser útiles como evidencia si se necesita solicitar un reembolso o iniciar un trámite formal.

¡Paga tus servicios en segundos! Así puedes hacerlo con Yape sin complicarte

Si aún no te animas a probar esta función, tranquilo: es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

-Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite la empresa.