Por Redacción EC

La Yape, creada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), se ha consolidado como una de las plataformas más populares para transferir dinero de manera instantánea entre usuarios. Su rapidez y facilidad de uso la convierten en una alternativa frecuente para realizar pagos diarios. Sin embargo, esta misma inmediatez puede ocasionar equivocaciones, como ingresar una cifra incorrecta o enviar fondos a un contacto no deseado. Frente a estos casos, surge la duda sobre si es posible revertir la operación o recuperar el dinero transferido por error. En las siguientes líneas, te explicamos qué acciones tomar ante este tipo de situaciones, cada vez más comunes entre quienes utilizan esta billetera digital, así como otros aspectos relevantes sobre su funcionamiento.