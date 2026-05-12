¿Eres beneficiario del Reintegro 5? Mira AQUÍ cómo consultar tu devolución del Fonavi tan solo con tu DNI

A tener en cuenta, exaportante del Fonavi. Los ciudadanos que contribuyeron al desaparecido Fondo Nacional de Vivienda y que anteriormente recibieron pagos correspondientes a las listas del 1 al 19 podrían acceder a un nuevo desembolso económico a partir de este jueves 14 de mayo. La medida está dirigida a quienes ya fueron incluidos en anteriores procesos de devolución de aportes y forman parte del padrón habilitado para esta nueva etapa de pagos vinculada al desaparecido programa estatal peruano. Aunque el padrón aprobado para el pago del Reintegro 5 del Fonavi contempla determinadas condiciones para acceder al beneficio, muchos exaportantes prefieren verificar directamente su inclusión utilizando el número de su DNI en la plataforma de consulta oficial. Si bien esta herramienta todavía no se encuentra habilitada, la opción sería activada “durante el transcurso del día”, permitiendo así que miles de ciudadanos revisen de manera más rápida si forman parte de esta nueva etapa de devolución. Estos serán los pasos que deberán seguir los usuarios para realizar la consulta correspondiente una vez que el sistema esté disponible.

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Para verificar si formas parte del padrón del Reintegro 5 del Fonavi, deberás ingresar a la plataforma oficial habilitada para las consultas virtuales. Una vez dentro del sistema, tendrás que ubicar el módulo correspondiente al nuevo grupo de pagos aprobado para mayo de 2026.

Luego, selecciona la opción destinada a la consulta del Quinto Grupo de Reintegro e ingresa el número de DNI del exaportante titular. En caso de herederos, también se podrá realizar la búsqueda utilizando los datos del familiar fonavista.

Finalmente, será necesario completar el código CAPTCHA de verificación y, tras ello, el sistema mostrará si el ciudadano se encuentra incluido dentro de esta nueva etapa de devolución de aportes.

Aunque la consulta virtual con DNI permitirá identificar a los beneficiarios incluidos en esta nueva etapa de devolución del Fonavi, algunos exaportantes que no aparezcan en el padrón pese a considerar que cumplen con los requisitos podrán despejar dudas revisando los criterios establecidos para integrar el grupo habilitado para el Reintegro 5.

Las condiciones aprobadas para este proceso servirán como referencia para determinar qué ciudadanos fueron considerados dentro de esta fase de pagos y bajo qué características se definió la selección de beneficiarios.

¿Cuáles son las características de quienes accederán a este beneficio?

En total, son 66 mil 644 exaportantes del Fonavi los que forman parte de este nuevo grupo de beneficiarios, para quienes se ha destinado un presupuesto superior a los S/222 millones con el objetivo de financiar la devolución correspondiente de sus aportes.

De acuerdo con lo aprobado por la Comisión Ad Hoc encargada del proceso, las personas consideradas dentro de esta etapa de pagos cumplen con una serie de condiciones específicas establecidas para acceder al Reintegro 5.

Entre los beneficiarios considerados para el Reintegro 5 se encuentran los exfonavistas que integraron los grupos de pago del 1 al 19 y que anteriormente recibieron solo una parte de la devolución de sus aportes. En esta nueva etapa no fueron incluidos quienes pertenecieron a las listas 20, 21 y 22.

Asimismo, el padrón contempla a titulares del Fonavi con 67 años o más, así como a exaportantes fallecidos que, al 31 de mayo de 2026, hubieran alcanzado o superado los 88 años de edad.

También forman parte de este grupo las personas registradas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), los ciudadanos que reciben una pensión por invalidez mediante la ONP y aquellos exfonavistas que acrediten padecer enfermedades graves o terminales.

Debes tener en cuenta estas fechas

La plataforma oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi deberá habilitar entre el martes 12 y el miércoles 13 de mayo la opción de consulta correspondiente al Reintegro 5, permitiendo así que los exaportantes verifiquen si forman parte de este nuevo proceso de devolución.

De igual manera, el Banco de la Nación tendría que difundir, como fecha límite el 13 de mayo, el cronograma oficial de pagos organizado según el último número del DNI de cada beneficiario.

A partir del jueves 14 de mayo, y conforme al calendario que se establezca, los fonavistas incluidos en esta etapa podrán acercarse a las agencias del Banco de la Nación para efectuar el cobro de sus aportes.

Posteriormente, también se prevé la incorporación de los beneficiarios del Reintegro 5 dentro de la consulta del CERAD, documento donde se detallan los montos reconocidos para esta nueva devolución.