La Marina de Guerra del Perú ha iniciado su proceso de asimilación 2026, ofreciendo una oportunidad única para los profesionales que deseen orientar su carrera hacia el servicio al país como oficiales. Esta convocatoria anual busca incorporar nuevos talentos en distintas especialidades para fortalecer las filas de la institución naval.

Si eres titulado, estás habilitado por tu colegio profesional y cumples con los requisitos establecidos, podrías convertirte en parte de esta importante entidad. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO SE REALIZA LA INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ASIMILACIÓN 2026 DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ?

La preinscripción se efectúa de manera virtual a través del sistema oficial de la Marina, disponible en https://estocolmo.marina.mil.pe/sistemaasimilacion. Allí, los interesados deberán completar su registro con la información solicitada y subir la documentación exigida antes de la fecha límite establecida, según informa Andina.

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR AL PROCESO DE ASIMILACIÓN 2026?

La convocatoria está dirigida a profesionales colegiados que aspiren a formar parte de la Marina como oficiales. Para este proceso, se ofrecen vacantes en dos grados:

Teniente Primero:

Medicina General

Derecho

Teniente Segundo:

Ingeniería Mecánica Eléctrica

Ingeniería Civil

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería Industrial

Arquitectura

Foto: GEC.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES REQUISITOS PARA POSTULAR?

Los postulantes deben cumplir una serie de condiciones personales, académicas y profesionales:

Tener nacionalidad peruana de nacimiento o haber sido inscrito en el registro consular durante la minoría de edad si nació en el extranjero.

No estar inhabilitado para ejercer función pública.

Cumplir con la talla mínima exigida: 1.60 metros para hombres y 1.55 metros para mujeres.

Poseer título universitario reconocido por la Sunedu o, si fue obtenido en el extranjero, debidamente legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Contar con un año de experiencia profesional posterior al egreso.

Estar colegiado y habilitado por la entidad profesional correspondiente.

No haber sido separado de instituciones militares o policiales por razones disciplinarias o falta de aptitud.

Tener como máximo 34 años para postular al grado de Teniente Primero y 33 años para el de Teniente Segundo.

¿DÓNDE SE PUEDE SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN?

Quienes requieran orientación adicional pueden acudir personalmente a la Oficina de Admisión de la Escuela Naval del Perú, ubicada en la Calle Medina S/N, La Punta, Callao. También están disponibles los números 986 818 072 y 986 818 320, así como el correo asimilacion.oficiales@escuelanaval.edu.pe para resolver cualquier duda sobre el proceso.

¿QUÉ ES LA MARINA DE GUERRA Y CUÁLES SON SUS FUNCIONES?

La Marina de Guerra del Perú, establecida el 8 de octubre de 1821 por el general José de San Martín, es la institución naval encargada de salvaguardar la soberanía e intereses del país en los ámbitos marítimos, fluviales y lacustres, desempeñando un papel crucial en la defensa nacional a través de la vigilancia y control de su territorio marítimo, ejerciendo como autoridad marítima, participando en operaciones conjuntas con otras fuerzas armadas, colaborando en misiones internacionales contra el crimen organizado, desarrollando labores sociales y humanitarias mediante programas como las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), y promoviendo la investigación científica marina y la protección del patrimonio subacuático.