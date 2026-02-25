Por Redacción EC

A nivel nacional, el magisterio peruano dispone de diversos beneficios laborales, entre los que destaca la remuneración como elemento clave para su estabilidad financiera. En las últimas semanas, el foco se ha puesto en la Remuneración Íntegra Mensual (RIM), establecida por el Ministerio de Educación (Minedu), la cual contempla variaciones en la escala docente, jornadas determinadas y otros criterios que habilitan el acceso a bonos y asignaciones complementarias.