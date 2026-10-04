La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso en funcionamiento el módulo web de resultados para que la ciudadanía siga el conteo oficial de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La herramienta permitirá observar el avance del procesamiento de actas durante los próximos días, una vez concluida la jornada de sufragio.

ONPE habilita plataforma oficial para las ERM 2026

La expectativa crece tras el cierre de las mesas de votación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya habilitó su plataforma digital para que los ciudadanos puedan consultar el avance de los resultados oficiales de los comicios realizados este domingo 4 de octubre. El portal se actualizará de manera progresiva a medida que las actas sean recibidas, procesadas y contabilizadas en los centros de cómputo.

El acceso oficial se encuentra en resultadoelectoral.onpe.gob.pe, donde los usuarios podrán seleccionar el ámbito electoral que desean consultar y filtrar la información correspondiente. La plataforma mostrará las organizaciones políticas participantes y permitirá conocer cómo evoluciona el cómputo en cada circunscripción. De acuerdo con la ONPE, el sistema también cuenta con opciones de accesibilidad y está disponible en quechua e inglés.

¿Desde qué hora se pueden consultar los resultados ONPE?

El organismo electoral informó que la publicación de los resultados comenzaría desde las 5:00 p. m., luego del cierre de las mesas y del inicio del escrutinio. Sin embargo, esto no significa que a esa hora aparezca un resultado completo: las cifras irán cambiando conforme las primeras actas lleguen a los centros de cómputo y sean contabilizadas. Por ello, durante las primeras horas será normal observar porcentajes bajos de actas procesadas.

La ONPE también explicó que el avance del conteo será progresivo y continuará durante los siguientes días hasta culminar el cómputo. El jefe interino de la institución, Bernardo Pachas, señaló que el portal permitirá realizar consultas vinculadas con las mesas de sufragio y revisar el historial de las actas, una herramienta que busca facilitar el seguimiento ciudadano del proceso electoral.

Resultados oficiales no son lo mismo que boca de urna

Un punto importante para los electores es diferenciar los resultados oficiales de las proyecciones difundidas por las encuestadoras. El denominado boca de urna es una medición estadística que puede ofrecer una primera aproximación sobre quiénes lideran una elección, mientras que los resultados de la ONPE corresponden al procesamiento oficial de las actas electorales. Por esa razón, las cifras pueden variar considerablemente durante las primeras horas del conteo.

En las ERM 2026, los peruanos eligieron autoridades regionales y municipales en todo el país. La jornada definirá gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, además de los respectivos regidores. Por ello, la plataforma de la ONPE será una de las principales herramientas para conocer cómo avanza el cómputo en cada región, provincia y distrito hasta que se consoliden los resultados.

Resultados preliminares no definen ganadores

Las primeras cifras que aparezcan en la plataforma deben interpretarse como resultados parciales. En las primeras horas del conteo, la información dependerá del número de actas procesadas y de la velocidad con la que estas lleguen desde los locales de votación a los centros de cómputo.

Por ello, una ventaja inicial no garantiza necesariamente una victoria. Las posiciones pueden cambiar a medida que se incorporen actas de otras mesas, especialmente en elecciones con márgenes ajustados o en jurisdicciones donde el traslado de material electoral demanda más tiempo.

La ONPE precisó que el módulo mostrará el avance de los resultados hasta que concluya el cómputo total. La consulta digital busca que los ciudadanos puedan seguir la información directamente desde la fuente institucional y verificar los datos sin depender únicamente de proyecciones o reportes difundidos en redes sociales.

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