Plataforma oficial de la ONPE para consultar los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Captura: ONPE)
Plataforma oficial de la ONPE para consultar los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Captura: ONPE)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso en funcionamiento el módulo web de resultados para que la ciudadanía siga el conteo oficial de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La herramienta permitirá observar el avance del procesamiento de actas durante los próximos días, una vez concluida la jornada de sufragio.