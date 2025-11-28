Este 2025, el Seguro Social de Salud (EsSalud) actualizó sus lineamientos para que los asegurados tengan la facilidad de incluir a sus parejas, ya sea dentro de un matrimonio formal o una convivencia reconocida, en su cobertura médica. Las modificaciones abarcan tanto a los trabajadores con seguro regular como a quienes se afilian de manera voluntaria.

Con sus nuevas disposiciones, la institución busca uniformizar los requisitos y agilizar la incorporación de cónyuges y concubinos, estableciendo diferencias claras en los procedimientos de acuerdo con el tipo de seguro del titular. A continuación, te contamos cómo funciona el proceso, qué documentos son necesarios y cuáles son los pasos para que la afiliación quede efectiva.

¿QUÉ DOCUMENTOS EXIGE ESSALUD SEGÚN SI LA PAREJA ES CÓNYUGE O CONCUBINO?

Para sumar a un cónyuge, la institución solicita el Formulario N.° 1010 con firma del titular y del esposo(a), además de un acta o partida de matrimonio reciente, cuya emisión no supere los seis meses. En lugar de este documento, se permite presentar una declaración jurada si el matrimonio ocurrió en el Perú o una copia legalizada por un consulado peruano si la unión se celebró en otro país.

En el caso de concubinos, también se pide el mismo formulario, pero acompañado de un documento que demuestre la unión de hecho. Este debe estar reconocido ya sea por resolución judicial o mediante escritura pública, lo que permite validar que la convivencia cumple con las condiciones exigidas por la ley.

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE EL SEGURO REGULAR Y EL SEGURO POTESTATIVO AL MOMENTO DE AFILIAR A UNA PAREJA?

Los asegurados que cuentan con el seguro regular deben entregar los formularios y la documentación correspondiente directamente a su empleador, quien se encarga de tramitar la inclusión del cónyuge o concubino. La habilitación se concreta apenas se verifica la información, pero la cobertura recién se activa después de tres meses de aportes continuos.

En contraste, quienes tienen el seguro potestativo no gestionan el trámite mediante un empleador, sino que deben acudir personalmente a una oficina de prestaciones económicas o a un centro MAC. Allí presentan el formulario firmado, el contrato del seguro y los documentos de identidad tanto del titular como de la pareja que desean asegurar.

(Foto: Andina)

¿CÓMO SE REALIZA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA QUE LA PAREJA QUEDE ASEGURADA?

En el seguro regular, el empleado entrega toda la documentación a la empresa y no es necesario un paso adicional, ya que el sistema habilita la afiliación de manera automática.

En el seguro potestativo, el usuario presenta los documentos en las oficinas autorizadas y recibe una declaración jurada de salud, la cual debe completar para finalizar el procedimiento.

Una vez completado el trámite, en cualquiera de los dos tipos de seguro, la pareja queda registrada oficialmente como beneficiaria y podrá acceder a los servicios de EsSalud dentro de los plazos establecidos, según explica el diario La República.

