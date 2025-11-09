El gobierno peruano presidido por José Jerí, hoy tiene en el Banco de la Nación (BN) a la empresa de derecho público que se encarga de brindarle productos y servicios financieros a un sector poblacional en particular, y mediante ellos promover la compra o el mejoramiento, por ejemplo, de la anhelada casa propia. Al respecto, resulta fundamental que cada beneficiario sepa los detalles entorno a requisitos que deben cumplir para acceder a créditos hipotecarios, y en ese sentido, tener conocimiento acerca del límite de edad admitido por si les interesa solicitarlo.

ESTA ES LA EDAD LÍMITE ADMITIDA POR EL BN PARA OTORGAR CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Hoy millones de peruanos continúan anhelando comprarse una casa o mejorar, ampliar o remodelar la propia, pero no cuentan con los recursos económicos que todavía te brinda el BN a nivel estatal, y mediante hasta 4 modalidades de crédito hipotecario.

El sueño de tener vivienda propia en perfectas condiciones para habitarla, puede hacerse efectiva en Perú a través de dicha entidad bancaria, y un monto de financiamiento que según información compartida de manera oficial, va desde los S/10,000 hasta 100,000 soles, siempre y cuando el beneficiario solicitante cumpla con requisito puntual vinculado a la edad.

Si te interesa solicitar crédito hipotecario ofrecido por parte del BN, considera de manera fundamental contar con 18 años como mínimo, y hasta los 74 y 6 meses, ya que de esa forma estará garantizándose que los plazos del préstamo brindado, puedan cumplirse efectivamente.

Cabe resaltar con respecto a dicho beneficio estatal, que hasta el 90% del valor del inmueble, termina siendo financiado, mientras cuentas con casi 3 décadas para completar pago de cuotas desde tu propia cuenta de ahorros.

LOS RQEUISITOS QUE DEBES CUMPLIR PARA RECIBIR CRÉDITO HIPOTECARIO POR PARTE DEL BN

Tener una cuenta de ahorros activa y habilitada.

Figurar calificado como “Normal” en el sistema financiero.

No tener sobreendeudamiento en más de 4 entidades financieras incluido el BN.

Sustentar ganancias a partir de los S/800.

Cabe resaltar, que entre la documentación a presentar una vez admitida la solicitud por parte del BN, figuran también tanto la presentación de Tarjeta Débito Multired activa como el DNI original del titular y cónyuge, 2 últimas boletas de pago del titular (trabajador o pensionista) y 6 últimas del cónyuge, último recibo de servicios (agua, luz o teléfono fijo), original y copia, y constancia de nombramiento (trabajadores activos) o resolución de cese (pensionistas) del titular o cónyuge, entre otros que certifiquen las condiciones adecuadas para llevar a cabo el financiamiento.

¿CUÁNTO TE PRESTA EL BN PARA QUE CUMPLAS EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA?

La gran oportunidad de recibir montos de financiación, en la actualidad puede concretarse, y hacia fines de 2025, gracias a la línea de productos ofrecidos por la mencionada institución de gobierno peruano que continúa promoviendo el lanzamiento de campañas ahora estableciendo parámetros puntuales con la finalidad de brindar mejores servicios vinculados al pago de estudios, descuento por planilla, compra de deudas, entre otros.

Al respecto, te compartimos todos los detalles enmarcados en actualización de plazos para otorgamiento de los diversos tipos de préstamos que ofrece el BN a nivel nacional, y hacia sector beneficiario muy particular durante el 2025:

PLAZO DE HASTA 72 MESES

- Hasta el mismo día que cumplas 60 años, los importes de préstamo van desde los 300 hasta S/100 mil

- Desde los 60 hasta 1 día antes de cumplir 74 años, los importes de préstamo van desde los 300 hasta S/40 mil

PLAZO DE HASTA 60 MESES

- Hasta el mismo día que cumplas 60 años, los importes de préstamo van desde los 300 hasta S/99.999

- Desde los 60 hasta 1 día antes de cumplir 75 años, los importes de préstamo van desde los 300 hasta S/40 mil

PLAZO DE HASTA 48 MESES

- Hasta el mismo día que cumplas 60 años, los importes de préstamo van desde los 300 hasta S/99.999

- Entre los 60 hasta 1 día antes de cumplir 76 años, los importes de préstamo van desde los 300 hasta S/40 mil

PLAZO DE HASTA 36 MESES

- Hasta el mismo día que cumplas 60 años, los importes de préstamo van desde los 300 hasta S/99.999

- Entre los 60 hasta 1 día antes de cumplir 77 años, los importes de préstamo van desde los 300 hasta S/40 mil

PLAZO DE HASTA 24 MESES

- Hasta el mismo día que cumplas 60 años, los importes de préstamo van desde los 300 hasta S/99.999

- Entre los 60 hasta 1 día antes de cumplir 78 años, los importes de préstamo van desde los 300 hasta S/40 mil

- Desde 78 a más, los importes de préstamo van desde 300 hasta S/3 mil

Con respecto a esta información que brinda el BN, te contamos que el plazo para pago de préstamo a 72 meses, estará vigente hasta el 27 de diciembre de 2025, mientras en el caso de los créditos dirigidos a trabajadores con Contrato Administrativo de Servicios (CAS), la prórroga máxima será hasta 36 meses.