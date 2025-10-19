Desde el próximo 21 de octubre de 2025, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones podrán iniciar la solicitud para retirar hasta 4 UIT (S/21.400) de su fondo de AFP. Las administradoras Profuturo, Prima, Habitat e Integra confirmaron que el trámite será completamente digital, con un proceso rápido, seguro y la posibilidad de elegir el monto y la cuenta de destino.

Sin embargo, una de las dudas más frecuentes entre los aportantes es cuándo se realizará el primer depósito tras registrar la solicitud. Aunque el trámite se inicia en pocos días, la entrega del dinero seguirá un calendario específico que ya ha sido detallado por la Asociación de AFP.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL PRIMER DEPÓSITO DE HASTA 21.400 SOLES?

El primer desembolso, correspondiente a la primera UIT, se efectuará 30 días después del registro de la solicitud. Por ejemplo, quienes la presenten el 21 de octubre de 2025 recibirán el depósito aproximadamente el 20 de noviembre del mismo año, según explica Infobae.

Las siguientes tres UIT se pagarán con un intervalo similar, es decir, cada 30 días calendario a partir del depósito anterior. Si el afiliado solicita menos de 4 UIT, el plazo será más corto y se completará el pago antes.

¿CÓMO PRESENTAR LA SOLICITUD DE RETIRO DE AFP?

El trámite será 100 % digital y se podrá completar en pocos minutos. Según Profuturo AFP, los pasos son los siguientes:

Ingresar a la agencia virtual de tu AFP. Seleccionar la opción “Afiliado”. Elegir “Retiro 4 UIT” y luego “Solicitar retiro”. Indicar el monto que deseas retirar y la cuenta donde recibirás el dinero. Completar la información bancaria y verificar que todo esté correcto. Confirmar la solicitud y esperar la aprobación del trámite.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS PARA ENVIAR LA SOLICITUD SEGÚN EL DNI?

El registro se iniciará el 21 de octubre para quienes tengan una letra u otro carácter al final de su documento.

A partir de allí, las fechas se organizan de forma escalonada y también incluyen días alternos para rezagados:

DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre o 20 de noviembre.

DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre o 21 de noviembre.

DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre o 24 de noviembre.

DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre o 25 de noviembre.

DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre o 26 de noviembre.

DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre o 27 de noviembre.

DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre o 28 de noviembre.

DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre o 1 de diciembre.

DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre o 2 de diciembre.

DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre o 3 de diciembre.

Quienes no logren presentar su solicitud en las fechas indicadas podrán hacerlo durante el periodo libre, del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026.

¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR PARA EL RETIRO?

Para acceder al retiro, el afiliado solo necesitará contar con su DNI, incluso si está vencido, y con su clave web de la AFP. Además, deberá tener una cuenta bancaria activa en alguna de las entidades financieras autorizadas, como BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, Banbif, Banco de Comercio, Banco GNB, Caja Huancayo, Caja Sullana, Banco Falabella, Banco Ripley o Banco de la Nación (este último, solo si no hay otra entidad disponible en la localidad).

Cumpliendo con estos requisitos, el proceso de solicitud será rápido, totalmente en línea y sin costo.