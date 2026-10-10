Por Redacción EC

En la actualidad, muchos peruanos forman parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y reciben mensualmente los beneficios otorgados por la Oficina de Normalización Previsional. Entre las funciones de dicha entidad pública es administrar los aportes de los trabajadores con el fin de que, al cumplir los requisitos de edad y años de contribución, puedan acceder a una pensión. En ese contexto, la ONP anunció una medida favorable para las personas que trabajan como cocineras, limpiadoras, entre otras ocupaciones, pues podrán acceder a una pensión en el futuro con un aporte mensual de solo S/160. Esta iniciativa tiene como objetivo brindar protección social y cobertura de seguro a los afiliados. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.