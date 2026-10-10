En la actualidad, muchos peruanos forman parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y reciben mensualmente los beneficios otorgados por la Oficina de Normalización Previsional. Entre las funciones de dicha entidad pública es administrar los aportes de los trabajadores con el fin de que, al cumplir los requisitos de edad y años de contribución, puedan acceder a una pensión. En ese contexto, la ONP anunció una medida favorable para las personas que trabajan como cocineras, limpiadoras, entre otras ocupaciones, pues podrán acceder a una pensión en el futuro con un aporte mensual de solo S/160. Esta iniciativa tiene como objetivo brindar protección social y cobertura de seguro a los afiliados. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO ACCEDER A UNA PENSIÓN DE LA ONP APORTANDO SOLO S/160 AL MES?

A través de sus plataformas oficiales, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció que los trabajadores independientes pueden acceder a una pensión futura y contar con protección en caso de enfermar o sufrir un accidente que les impida trabajar, mediante un aporte mensual de solo S/160, equivalente al 13 % de la Remuneración Mínima Vital vigente. Sin embargo, para acceder a esta medida, la persona debe haber aportado durante un mínimo de 10 años.

Esto le permitirá acceder a diversos beneficios, como atención médica, la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), gratificaciones en julio y diciembre, el pago de la pensión a domicilio y pensiones por invalidez y sobrevivencia, entre otros. Para afiliarse, los pasos son muy simples, pues es necesario que se ingrese desde cualquier dispositivo móvil al onpvirtual.pe, seleccionar la opción “Mi primer aporte” y escoger “quiero afiliarme voluntariamente”, según comparte Andina.

¿CÓMO EVITAR ESTAFAS POR SUPUESTOS MENSAJES DE LA ONP A SUS PENSIONISTAS?

En el marco de la campaña “Voto Informado y Herramientas contra la Desinformación”, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desarrollaron en Cusco una charla dirigida a pensionistas para brindarles recomendaciones que les permitan identificar información falsa y prevenir posibles estafas relacionadas con bonos, beneficios y trámites. Así, ambos organismos presentaron, según la información compartida por El Popular, un listado de situaciones de riesgo y las sugerencias que deben seguir los afiliados ante estos casos:

Mensaje sobre un supuesto bono: verificar la información en los canales oficiales de la ONP.

Solicitud de datos personales: no compartir información sin confirmar primero quién la solicita y con qué finalidad.

Cobro por un supuesto trámite: consultar previamente con la ONP antes de realizar cualquier pago.

Mensaje sospechoso: no abrir enlaces ni proporcionar datos personales o información confidencial.