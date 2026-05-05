El pasado 12 y 13 de abril, miles de peruanos acudieron a las urnas para elegir entre un récord de 35 candidatos presidenciales, así como a senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino. A pesar de una serie de problemas que tuvo esta jornada debido a la falta de distribución del material electoral en ciertas partes de la capital, esto ocasionó retrasos en la instalación de mesas y ausencias de ciudadanos designados para recibir los votos. Aun así, en gran parte del país la población habilitada para votar cumplió con su deber, así como los miembros de mesa, quienes cumplieron con su deber cívico y recibirán una merecida compensación económica. Ante ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) explicó el procedimiento para que puedan cobrar el dinero a través del Banco de la Nación u otras entidades financieras del país. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO COBRAR LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR HABER SIDO MIEMBRO DE MESA?

Luego de que se hayan desarrollado las Elecciones Presidenciales en el Perú, los miembros de mesa, grupo clave para el desarrollo del proceso, recibirán un pago de S/ 165, equivalentes al 3 % de una UIT. Así, para hacer efectivo el abono, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que los ciudadanos que ejercieron este cargo podrán cobrar la compensación económica hasta el 31 de diciembre de 2026. De hecho, el beneficio está dirigido exclusivamente a quienes se desempeñaron como titulares, suplentes o quienes asumieron la función el día de la votación, con la condición de que hayan cumplido con toda la jornada electoral.

Asimismo, la ONPE anunció que si el ciudadano optó por el pago a través de billetera digital (Yape) o depósito en cuenta (Banco de la Nación, BCP, BBVA o Scotiabank), el abono se encuentra disponible desde el pasado 28 de abril. En caso de que el desembolso haya sido rechazado por alguna entidad financiera, este grupo podrá cobrarlo de manera presencial en el Banco de la Nación. Por último, si el miembro de mesa que cumplió con ejercer el cargo en las elecciones no se registró en ninguna de las modalidades de pago, deberá realizar el cobro de forma presencial en cualquier agencia del BN, conforme comparte Andina.

REQUISITOS PARA SOLICITAR UNA DISPENSA ANTE EL JNE

De acuerdo con la plataforma del Gobierno, quienes no votaron o incumplieron su función como miembros de mesa en estas Elecciones Generales 2026 pueden solicitar la exoneración de la multa electoral mediante un trámite virtual en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones o, de forma excepcional, en sus oficinas a nivel nacional. De esta manera, el procedimiento consiste en presentar una dispensa o justificación desde el día siguiente de los comicios, adjuntando los documentos que acrediten la ausencia y, de ser el caso, pagar una tasa de S/ 25.90 (código 01465). A continuación te presentamos los requisitos para tramitar una justificación o dispensa: