El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció una buena noticia para los conductores de transporte público y privado que hayan cometido determinadas infracciones: podrán acceder a un descuento de hasta el 90 % en sus multas. En ese sentido, tras la aprobación de una ordenanza municipal, este beneficio entrará en vigencia desde este fin de semana, de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Gobierno nacional. Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a disposición de los usuarios una plataforma que permite pagar las papeletas en línea de manera rápida y sencilla, siguiendo unos pocos pasos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ACCEDER AL 90 % DE DESCUENTO EN PAPELETAS A TRAVÉS DEL SAT?

A través de la Ordenanza Municipal n.º 2849-2026-MML, aprobado por el Concejo Municipal Metropolitano de Lima, el Servicio de Administración Tributaria anunció que, desde este 5 de septiembre, entrará en vigencia el régimen excepcional que permitirá acceder a un descuento de hasta el 90 % en el pago de multas de tránsito. Así, para acceder al beneficio, los conductores interesados deberán ingresar a la plataforma web del SAT (LINK) o de las entidades bancarias afiliadas para realizar el pago. Tras ingresar a la plataforma, la persona deberá digitar la placa y seleccionar la papeleta a cancelar. Asimismo, la entidad pública indicó que el descuento en la multa ya se encuentra aplicado de manera automática, por lo que no será necesario realizar ningún trámite adicional para acceder a la medida.

¿CÓMO ACCEDER AL BENEFICIO QUE BRINDA EL MTC A LOS CONDUCTORES?

Según las normativas del MTC, aquellos choferes que pasen más de dos años sin cometer infracciones vehiculares, el Sistema de Licencias de Conducir por Puntos otorga una bonificación de 20 puntos. Asimismo, este beneficio se suma al puntaje de la licencia de conducir y cuenta con una vigencia de 24 meses, a fin de que pueda servir como un respaldo y mejorar el historial del chofer ante posibles infracciones leves que pudieran cometerse en el futuro.

Como se sabe, el sistema establece un límite negativo máximo de 100 puntos, por lo que al llegar al tope, se procede a la cancelación o la suspensión del brevete. Por ello, es importante saber que esta bonificación, que tiene carácter preventivo, no se puede intercambiar por beneficios materiales o descuentos, sino que aminora los puntos negativos que fueron acumulados anteriormente por infracciones de los titulares de licencias sin tener un historial perjudicial en el plazo determinado.