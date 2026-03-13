El ente encargado del registro y la identificación de personas en todo el país ofrece a la ciudadanía diversas opciones para obtener su documento de identidad, imprescindible para realizar trámites legales y garantizar el ejercicio de derechos fundamentales. Entre estas herramientas se encuentra un sistema digital que permite consultar de manera rápida y segura el estado de cualquier gestión relacionada con el DNI, ya sea el físico tradicional, el electrónico o el emitido para menores de edad. Gracias a esta plataforma en línea, los usuarios pueden verificar el avance de su solicitud sin necesidad de acudir personalmente a las oficinas, lo que agiliza el proceso y brinda mayor comodidad. Además, la disponibilidad de este servicio contribuye a mantener actualizados los registros oficiales y asegura que cada ciudadano cuente con su documento vigente para participar plenamente en actividades legales, académicas o financiera.

¿Está listo tu DNI para recogerlo? Aquí puedes revisarlo rápido y sin complicaciones

Si necesitas consultar el estado del trámite de tu Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) de menor o adulto en cualquier momento del día, incluso hasta 1 mes después de que recibiste el documento, puedes hacerlo de manera online.

El sistema te mostrará los diferentes estados en el que se encuentra tu trámite:

Iniciado : Trámite ingresado

: Trámite ingresado En proceso : Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6

: Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6 En agencia : Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC

: Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC Entregado : Ya recogiste tu DNI

: Ya recogiste tu DNI Observado/Anulado: Cuando el trámite ha sido observado, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.

Cuáles son los requisitos

Conocer el número de DNI o número de solicitud.

¿Qué debes saber antes de iniciar?

Al ingresar a la plataforma, por medio de este ENLACE, deberás elegir si deseas obtener la información colocando el número del DNI o número de solicitud.

Coloca el número que corresponde y haz clic en Consultar.

¿Por qué es importante tener un DNI electrónico?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.