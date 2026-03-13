Por Redacción EC

El ente encargado del registro y la identificación de personas en todo el país ofrece a la ciudadanía diversas opciones para obtener su documento de identidad, imprescindible para realizar trámites legales y garantizar el ejercicio de derechos fundamentales. Entre estas herramientas se encuentra un sistema digital que permite consultar de manera rápida y segura el estado de cualquier gestión relacionada con el DNI, ya sea el físico tradicional, el electrónico o el emitido para menores de edad. Gracias a esta plataforma en línea, los usuarios pueden verificar el avance de su solicitud sin necesidad de acudir personalmente a las oficinas, lo que agiliza el proceso y brinda mayor comodidad. Además, la disponibilidad de este servicio contribuye a mantener actualizados los registros oficiales y asegura que cada ciudadano cuente con su documento vigente para participar plenamente en actividades legales, académicas o financiera.