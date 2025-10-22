Es bien sabido que, el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) fue un programa creado en nuestro país con la finalidad de reunir recursos destinados al financiamiento de proyectos de vivienda social. Entre sus principales propósitos era facilitar el acceso a una casa digna y asequible para los ciudadanos de menores ingresos en el país. En tanto, durante los últimos años el Estado ha venido otorgando una serie de reintegros y listas a los adultos mayores con el objetivo de devolver los fondos que por años contribuyeron. De esta manera, aún existen beneficios vigentes que los fonavistas pueden cobrar siguiendo unos sencillos pasos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

LINK DE REINTEGROS Y GRUPOS PENDIENTES DE COBRARSE EN EL FONAVI 2025

Como es bien sabido, hasta el momento se han conformado cuatro grupos de reintegro disponibles para que los adultos mayores del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) que aún no han cobrado puedan verificar si les corresponde hacerlo. A su vez, también existen 21 listas adicionales de beneficiarios que pueden realizar el cobro correspondiente en el Banco de la Nación. En tanto, la Secretaría Técnica del Fonavi puso a disposición de los exaportantes una plataforma virtual que permite verificar los cobros pendientes con solo el DNI. A continuación, estos son los simples pasos:

Accede a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi a través de este ENLACE.

Digita tu número de DNI o carnet de extranjería.

Ingresa el código captcha.

Finalmente presiona la opción ‘Consultar’.

¿Quiénes cobran el Reintegro 4 de Fonavi en octubre 2025? El Reintegro 4 prioriza a grupos vulnerables. Según lo dispuesto por la Comisión Ad Hoc, los beneficiarios incluyen a: Fonavistas de 68 años o más. Personas con discapacidad severa, enfermedad grave o en estado terminal. Herederos de fonavistas fallecidos que hayan cumplido 89 años o más hasta el 31 de julio de 2025. Los fonavistas que se encuentren en estos grupos y estén debidamente acreditados en el sistema podrán acercarse al Banco de la Nación con su DNI para realizar el cobro del Reintegro 4. Para el caso de herederos, se requiere presentar la documentación legal correspondiente que los identifique como sucesores legítimos. Cabe señalar que este cuarto pago forma parte de las devoluciones parciales aprobadas por el Estado para compensar los aportes no retornados desde la disolución del Fonavi en 1998. Aunque aún no se ha publicado el cronograma final de octubre, se espera que los pagos continúen según la priorización establecida.

¿CUÁNDO LLEGARÍA LA LISTA 22 DEL FONAVI?

En el caso de la esperada Lista 22, el representante del Fenaf Perú y de la Comisión Ad Hoc, Luis Luzuriaga, indicó que se pagaría a los adultos mayores que conformen el padrón a partir de noviembre. Este listado estaría integrado por más de 170 mil fonavistas que no recibieron ningún tipo de pago hasta el momento, por lo que esperan recibir información de la secretaría técnica de la PCM. Por otra parte, Luzuriaga confirmó que, por ahora, no existe recursos para continuar con los pagos en el 2026.

“[Para este grupo] está asegurado el financiamiento. Este grupo 22 los van a incorporar, como nuevos, además de los nuevos calificados. (...) Si tenemos que las conexiones de agua y calaminas, son 70 mil personas. Debe estar por ahí [la cantidad de beneficiarios]. Lo que falta para cumplir solamente con la Ley 31928, que es la ley del adelanto, sin S/3.500 millones. Eso es lo que tienen que dar el Gobierno, y cumplir a los casi 1 millón 900 mil fonavistas que ya están registrados”, detalló el titular de la Comisión Ad Hoc.