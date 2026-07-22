El acceso a una vivienda propia podría convertirse en una posibilidad más cercana para miles de jóvenes que están a punto de terminar sus estudios superiores. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento presentó un proyecto de reglamento que propone otorgar un 25% adicional sobre el Bono Familiar Habitacional a estudiantes de universidades e institutos que cumplan determinados requisitos para acceder al programa Techo Propio y facilitar la compra de su primera vivienda. La iniciativa también plantea otros cambios que buscan ampliar el alcance del subsidio y beneficiar a más sectores de la población. Descubre quiénes podrían acceder a este incremento, cuáles son las condiciones planteadas en la propuesta y qué otras modificaciones contempla el nuevo reglamento.

¿QUIÉNES PODRÍAN RECIBIR UN 25% MÁS DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL?

El proyecto normativo propone entregar un incremento excepcional del 25% sobre el monto base del Bono Familiar Habitacional (BFH) para jóvenes que se encuentren en la etapa final de su formación profesional o técnica. Para acceder a este beneficio deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 20 y 28 años.

Ser jefe o jefa de familia.

Estar cursando los últimos ciclos de una carrera técnica o universitaria.

Presentar documentación oficial que acredite su edad y el avance de sus estudios.

No haber recibido anteriormente un subsidio habitacional otorgado por el Estado.

No ser propietario de otra vivienda.

Con esta propuesta, el Gobierno busca facilitar que los jóvenes puedan iniciar su independencia y acceder a una vivienda de interés social antes de culminar su etapa académica.

¿QUÉ OTROS BENEFICIOS CONTEMPLA EL PROYECTO?

Además del incentivo dirigido a estudiantes, la propuesta incorpora un beneficio adicional para familias que tengan entre sus integrantes a personas con discapacidad. En estos casos, el monto del Bono Familiar Habitacional podría aumentar entre 5% y 51%, según el tipo y grado de discapacidad acreditado y las características del proyecto habitacional. La medida busca contribuir con los gastos que puedan demandar las adaptaciones de la vivienda y promover un acceso más inclusivo a este programa estatal, según informa Infobae.

¿CÓMO FUNCIONA EL BONO FAMILIAR HABITACIONAL (BFH)?

El BFH es un subsidio que entrega el Estado para complementar el ahorro de las familias que desean comprar una vivienda de interés social. El monto del apoyo y el ahorro mínimo requerido dependen del tipo de inmueble y de su ubicación. Asimismo, las viviendas que formen parte del programa deberán cumplir condiciones mínimas de habitabilidad, entre ellas disponer de un ambiente multiuso, al menos dos dormitorios, un baño completo y un espacio destinado para lavandería. Además, los proyectos deberán estar inscritos en el registro administrado por el Fondo MIVIVIENDA.

¿QUÉ OTRAS MODIFICACIONES INCLUYE LA PROPUESTA?

El proyecto también incorpora nuevas alternativas de financiamiento para los proyectos habitacionales, autoriza el uso de diferentes mecanismos de garantía y establece procedimientos para el desembolso del bono una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos. De igual forma, mantiene las labores de supervisión de las autoridades sobre los proyectos registrados y contempla sanciones cuando se detecten incumplimientos o documentación falsa.

Es importante recordar que estas medidas aún forman parte de un proyecto normativo que permanecerá en consulta pública antes de su aprobación definitiva.