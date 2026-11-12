El proceso de Beca 18-2027 avanza y miles de jóvenes esperan conocer si podrán participar por una de las oportunidades de estudio que ofrece el concurso. En medio de esta expectativa, el último miércoles 11 de noviembre, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) dio a conocer una nueva relación de postulantes que permitirá identificar quiénes cumplen con las condiciones para continuar en la competencia. Esta publicación representa un paso importante para quienes completaron su inscripción y buscan acceder a una de las becas para cursar estudios superiores. Por ello, es importante revisar la información difundida por la entidad y comprobar si figuras entre los participantes habilitados. A continuación, te contamos dónde consultar la lista y qué aspectos debes tener en cuenta para continuar en el proceso.

¿CÓMO SABER SI ESTÁS HABILITADO PARA RENDIR EL EXAMEN DE BECA 18?

Pronabec publicó dos relaciones: una de postulantes aptos y otra de no aptos. Solo quienes aparecen en el primer grupo podrán presentarse al Examen Nacional de Preselección (ENP) y continuar en el concurso. En el segundo listado se indica qué requisito no se acreditó o qué documento fue observado. Revisa la información en el siguiente ENLACE y confirma en cuál figuras.

¿CUÁNTOS POSTULANTES FUERON EVALUADOS?

La revisión comprendió a 62 841 inscritos con registro completo. Pronabec verificó sus datos y documentos hasta el 6 de noviembre, además de comprobar que no tuvieran impedimentos. Así se determinó quiénes cumplen las condiciones para pasar a la evaluación.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE TOMARÁ LA PRUEBA?

El examen será el domingo 22 de noviembre. Cada postulante apto deberá acudir al local asignado, ubicado cerca del domicilio declarado durante la inscripción. La dirección, el horario, el resultado de la revisión y otras indicaciones se comunicarán mediante el buzón del Sistema Integrado de Becas (Sibec), plataforma usada para registrarse. Ingresa a tu cuenta y revisa los mensajes.

¿CÓMO SERÁ EL EXAMEN NACIONAL DE PRESELECCIÓN?

La evaluación tendrá 60 preguntas: 30 de competencia matemática y 30 de competencia lectora. Cada una valdrá dos puntos y el máximo será de 120. Los resultados establecerán el orden de mérito; también se considerarán los puntos adicionales por condiciones priorizables.

¿QUÉ PUNTAJE MÍNIMO DEBES ALCANZAR?

Para continuar, los postulantes de la modalidad Ordinaria deberán obtener al menos 84 puntos. En las modalidades especiales, el mínimo será de 66. Quienes no alcancen la calificación exigida para su modalidad no podrán avanzar.

¿CUÁNDO SE CONOCERÁ A LOS PRESELECCIONADOS?

El 23 de diciembre, Pronabec publicará las listas de preseleccionados y no preseleccionados, organizadas por las nueve modalidades. La clasificación considerará el puntaje, el orden de mérito y las bonificaciones aplicables. Solo los preseleccionados pasarán a la etapa final, que comenzará el 7 de enero de 2027, según informa Andina.

¿DÓNDE REVISAR LAS BASES DEL CONCURSO?

Consulta los requisitos y detalles de Beca 18-2027 en la página oficial: www.pronabec.gob.pe/beca-18/. Mantente atento a tu buzón Sibec para recibir las comunicaciones sobre tu participación. La convocatoria reúne nueve modalidades y ofrece 6000 oportunidades para estudiar una carrera profesional o técnica en instituciones de educación superior, en esta convocatoria vigente.

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