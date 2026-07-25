Julio 2026 es uno de los meses más esperados por miles de peruanos, no solo por los diversos feriados o celebraciones cívicas, sino también por el aguinaldo de Fiestas Patrias. Este beneficio laboral, oficializado por el Gobierno peruano, está dirigido exclusivamente para los funcionarios y servidores del sector público, así como para los pensionistas de la ONP, que cumplan determinados requisitos. No obstante, en medio de los cuestionamientos y observaciones, los trabajadores CAS se mantienen a la expectativa por el pago total de la gratificación correspondiente al presente mes, lo que podría ayudarlos a cubrir ciertas necesidades básicas en el hogar. Frente a esta situación, diversas entidades públicas ya vienen realizando el depósito del beneficio laboral, lo cual es una buena noticia para ciertos empleados del país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ ENTIDADES PÚBLICAS EMPEZARON A PAGAR LA GRATIFICACIÓN A LOS TRABAJADORES CAS POR FIESTAS PATRIAS?

Mientras los trabajadores CAS se mantienen a la espera del pago del 100 % de la gratificación por Fiestas Patrias 2026, las organizaciones sindicales oficiales mantienen reuniones con las principales autoridades para hacer efectivo esta medida. Sin embargo, de acuerdo con el medio Infobae, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que cumplió con el pago del beneficio económico al personal contratado bajo el régimen CAS, según lo dispuesto en la Ley n.° 32563 y su respectivo reglamento.

Eso no es todo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) también anunció que, con el objetivo de respetar los derechos de los trabajadores del sector público y el fortalecimiento de las condiciones laborales, se hizo efectivo el depósito del aguinaldo. Es importante recordar que, según la Ley n.° 32563, las gratificaciones y la CTS del personal CAS se otorgarán de forma gradual. Es decir, en 2026, la gratificación equivale al 10 % de la remuneración mensual y aumentará progresivamente hasta llegar al 100 % en 2030. Por lo tanto, hasta el momento, más empleados continúan a la espera de su depósito, conforme comparte Infobae.

¿QUÉ ESTABLECIÓ EL GOBIERNO PARA ESTE 27 DE JULIO PREVIO A FIESTAS PATRIAS?

Las Fiestas Patrias 2026 están a la vuelta de la esquina y miles de peruanos se organizan para disfrutar de varios días de descanso. Por ello, a través del Decreto Supremo n° 075-2026-PCM, el Gobierno estableció que este lunes 27 de julio sea declarado como día no laborable compensable para los trabajadores del sector público. Esta medida permitirá que puedan disfrutar de un feriado largo de cinco días, con el objetivo de impulsar el turismo interno en el país y conmemorar los 205 años de independencia. Sin embargo, la norma señala que los empleados estatales deberán recuperar las horas dejadas de laborar dentro de los próximos diez días hábiles o en la fecha que haya determinado cada institución.

En el caso del sector privado, el 27 de julio será día no laborable, siempre que haya un acuerdo entre empleador y trabajadores. De no existir consenso, la decisión corresponderá al empleador y la recuperación de horas deberá ser coordinada por ambas partes. “A fin de fomentar el desarrollo del turismo interno, el Gobierno lleva a cabo políticas estratégicas de promoción de los atractivos turísticos del país, dentro de las cuales promueve desde hace más de una década el establecimiento de días no laborables sujetos a compensación o recuperación de horas no trabajadas para el sector público, los cuales, sumados a los feriados ordinarios, crean fines de semana largos propicios para la práctica de turismo interno; medida que tiene un impacto positivo en el desarrollo del mismo”, indica el decreto.