Julio de 2026 traerá un ingreso adicional para miles de trabajadores del sector público, quienes junto con su remuneración mensual recibirán el aguinaldo por Fiestas Patrias, un beneficio económico que el Estado entrega cada año a determinados servidores públicos y pensionistas que cumplen con los requisitos establecidos. El Ministerio de Economía y Finanzas ya definió el cronograma oficial de pagos, por lo que cada entidad tendrá una fecha específica para el depósito de estos montos. Además del aguinaldo de S/300, durante este mes también se realizarán otros desembolsos dirigidos a pensionistas de la ONP y a trabajadores comprendidos en distintos regímenes laborales. Descubre cuándo le corresponde cobrar a cada institución pública, quiénes accederán al aguinaldo y qué otros pagos se efectuarán durante julio de 2026.

¿CUÁNDO SE PAGARÁ EL AGUINALDO DE JULIO DE 2026 A LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO?

El cronograma oficial establece que el pago del sueldo junto con el aguinaldo se realizará de manera escalonada, según la entidad pública a la que pertenezca cada trabajador.

Viernes 17 de julio: Educación (incluidas las universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas.

Educación (incluidas las universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas. Lunes 20 de julio: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores. Martes 21 de julio: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Miércoles 22 de julio: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

Foto: Andina

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL AGUINALDO DE S/300 ESTE MES?

El beneficio económico de S/300 será entregado a diversos trabajadores y pensionistas del Estado que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Entre los beneficiarios se encuentran:

Funcionarios y servidores públicos nombrados y contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º 276.

Docentes comprendidos en la Ley N.º 29944.

Personal incluido en la Ley N.º 30512.

Docentes universitarios regulados por la Ley N.º 30220.

Trabajadores del sector Salud comprendidos en el Decreto Legislativo N.º 1153.

Obreros permanentes y eventuales del sector público.

Integrantes de las Fuerzas Armadas.

Personal de la Policía Nacional del Perú.

Pensionistas cuyos pagos se realizan con cargo al Estado bajo los regímenes establecidos por la Ley N.º 15117, los Decretos Leyes N.º 19846 y N.º 20530, el Decreto Supremo N.º 051-88-PCM y la Ley N.º 28091.

En el caso de los trabajadores contratados bajo el régimen CAS (Decreto Legislativo N.º 1057), durante julio corresponde el pago de la gratificación prevista para dicho régimen, en lugar del aguinaldo, según informa Infobae.

¿POR QUÉ EL AGUINALDO DE S/300 GENERA CUESTIONAMIENTOS?

Aunque este beneficio continúa entregándose cada año por Fiestas Patrias, el monto permanece sin modificaciones desde 2010. Esto significa que lleva más de una década sin actualizarse pese al incremento del costo de vida registrado en el país.

Incluso, un proyecto de ley propuso aumentar tanto el aguinaldo como la bonificación por escolaridad, esta última fijada en S/400 desde hace aproximadamente 15 años. La iniciativa argumentaba que ambos beneficios habían perdido capacidad para cubrir los gastos de los trabajadores debido al encarecimiento de distintos productos, incluidos los útiles escolares. Sin embargo, la propuesta no llegó a prosperar en el Congreso.

(Fuente: El Peruano)

¿CUÁNDO COBRARÁN LOS PENSIONISTAS DE LA ONP SU GRATIFICACIÓN DE JULIO?

Los pensionistas administrados por la ONP serán los primeros en recibir sus pagos durante julio. El cronograma para quienes cobran según la inicial de su apellido es el siguiente:

Apellidos de la A a la C: martes 7 de julio.

Apellidos de la D a la L: miércoles 8 de julio.

Apellidos de la M a la Q: jueves 9 de julio.

Apellidos de la R a la Z: viernes 10 de julio.

En cuanto al servicio de pago a domicilio, este se desarrollará desde el lunes 13 hasta el sábado 25 de julio.

¿QUÉ FECHAS SE HAN FIJADO PARA LOS DEMÁS REGÍMENES DE PENSIONES QUE PAGA LA ONP?

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) también publicó el cronograma para los pensionistas comprendidos en el Decreto Ley N.º 18846, el Decreto Ley N.º 20530 y las pensiones por encargo, la Ley N.º 30003, dirigida a los pensionistas pesqueros, y la Ley N.º 26790, correspondiente a los pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Para todos estos regímenes, el abono en cuenta bancaria se efectuará el 13 de julio a través del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif, mientras que el pago a domicilio se realizará del 18 al 25 de julio.

En el caso de los pensionistas de la Ley N.º 26790, el Banco de la Nación atenderá específicamente los pagos relacionados con la cobertura supletoria, el fondo minero y el reaseguro.

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