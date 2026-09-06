La Fuerza Aérea del Perú (FAP) está próxima a iniciar sus procesos de admisión 2027 para jóvenes interesados en desarrollar una carrera dentro de la institución y asumir nuevos retos profesionales. Tanto la Escuela de Oficiales (EOFAP) como la Escuela de Suboficiales (ESOFAP) preparan nuevas convocatorias, aunque cada una tiene fechas de inscripción, modalidades de registro, duración de estudios y procesos de evaluación diferentes para los postulantes. Ambas escuelas brindan preparación militar y académica, además de una formación orientada a las funciones que los futuros integrantes de la institución desempeñarán durante su carrera y servicio al país. Conoce las fechas de inscripción, las opciones de formación disponibles y las evaluaciones que deberán superar los jóvenes que busquen ingresar a la FAP.

¿CUÁLES SON LAS CARRERAS PARA FORMARSE COMO OFICIAL O SUBOFICIAL EN LA FAP?

La Escuela de Oficiales de la FAP (EOFAP), ubicada en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, ofrece 17 carreras profesionales con una formación de cinco años. Los cadetes reciben preparación militar, académica, psicofísica y cultural, con cursos generales durante los primeros tres años y especialización desde el cuarto, según la especialidad elegida.

Entre las opciones se encuentran:

Pilotaje.

Ingeniería aeronáutica, electrónica y de sistemas.

Defensa Aérea.

Inteligencia.

Finanzas.

Abastecimiento.

Personal.

Entre otros.

Por su parte, la Escuela de Suboficiales de la FAP (ESOFAP) brinda carreras técnicas profesionales que duran tres años. Algunas de sus especialidades son:

Fuerzas Especiales.

Mantenimiento y Operación de Armamento y Equipo Auxiliar.

Mantenimiento de Motores, Hélices y Unidades de Potencia.

Meteorología.

Geomática.

Telecomunicaciones y Tránsito Aéreo.

Entre otros.

¿CUÁNDO EMPIEZAN LAS INSCRIPCIONES PARA LA EOFAP Y LA ESOFAP?

En la EOFAP, la etapa formal de preinscripción e inscripción comenzará el 16 de octubre. Los postulantes podrán registrarse mediante la plataforma virtual oficial o acudir presencialmente al Centro Aeroespacial, en Miraflores.

En la ESOFAP, el concurso de admisión 2027 se iniciará el 15 de setiembre y será completamente virtual, por lo que los interesados podrán realizar su registro desde casa.

¿CUÁNTAS VACANTES OFRECE LA ESOFAP Y CÓMO ES SU EXAMEN?

La ESOFAP recibe cada año aproximadamente 1.000 postulantes que compiten por más de 200 vacantes. Tras el cierre de las inscripciones, previsto para comienzos de 2027, los aspirantes deberán acudir a la Base Aérea Las Palmas en Surco, Lima, para afrontar evaluaciones eliminatorias.

El proceso comprende: exámenes médicos, físicos, de conocimientos, psicológicos y psicométricos,

Examen médico.

Evaluación física.

Prueba de conocimientos.

Evaluación psicológica.

Examen psicométrico.

¿QUÉ TECNOLOGÍAS Y OPORTUNIDADES PROFESIONALES OFRECE LA FORMACIÓN?

La preparación de los futuros suboficiales incorpora herramientas tecnológicas para desarrollar capacidades aplicadas a la FAP. En la ESOFAP existen espacios dedicados a impresión 3D, drones, telemática y telecomunicaciones. Los estudiantes participan en el diseño y adaptación de aeronaves no tripuladas para búsqueda y rescate, comunicaciones e inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

La impresión 3D permite fabricar gran parte de un dron, tras modelar y preparar digitalmente el diseño. También aprenden a operar equipos de comunicación de largo alcance. En Geomática, los alumnos aprenden a elaborar mapas, planos y cartas mediante imágenes satelitales y drones, información útil para apoyar operaciones de auxilio ante desastres naturales. La formación combina disciplina militar, estudios especializados y herramientas que pueden abrir una línea de carrera dentro de la institución, según informa la agencia Andina.

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