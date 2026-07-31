Los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya conocen cuándo podrán cobrar su pensión correspondiente a agosto de 2026. La entidad confirmó que el proceso de pagos comenzará el lunes 10 de agosto y se realizará de manera escalonada para evitar aglomeraciones en las entidades financieras. Como ocurre cada mes, el cronograma toma en cuenta el régimen pensionario y, en el caso del Decreto Ley N.° 19990, la primera letra del apellido paterno del beneficiario.

¿Quiénes serán los primeros jubilados en cobrar?

Los primeros beneficiarios serán los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 cuyos apellidos paternos comienzan con las letras A, B y C, quienes recibirán el depósito el 10 de agosto. Posteriormente, el cronograma continuará con los apellidos de D a L el 11 de agosto, M a Q el 12 de agosto y R a Z el 13 de agosto. Los depósitos estarán disponibles en las cuentas del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Asimismo, los pensionistas comprendidos en los convenios internacionales y los beneficiarios de la Ley N.° 27803 recibirán el abono el 14 de agosto. Para quienes utilizan el servicio gratuito de pago a domicilio, la ONP informó que las visitas se realizarán entre el 17 y el 26 de agosto, de acuerdo con la programación establecida para este grupo.

Cronograma para otros regímenes pensionarios

La ONP también confirmó que los jubilados de los regímenes correspondientes a los Decretos Leyes N.° 18846 y N.° 20530, así como las pensiones por encargo, la Ley N.° 30003 para pensionistas pesqueros y la Ley N.° 26790 del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, recibirán el depósito en cuenta el 14 de agosto. En estos casos, el pago podrá efectuarse en las entidades financieras autorizadas, mientras que el servicio a domicilio se desarrollará entre el 20 y el 26 de agosto.

Recomendaciones para el cobro de la pensión

La ONP recordó que los pensionistas no están obligados a retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los fondos permanecen seguros en sus cuentas bancarias. La entidad recomienda utilizar cajeros automáticos, agentes corresponsales y canales digitales cuando sea posible, con el objetivo de reducir el tiempo de espera y evitar la congestión en las agencias bancarias.

Con este cronograma, miles de jubilados podrán planificar el cobro de sus pensiones con anticipación. La ONP exhortó a los beneficiarios a consultar únicamente los canales oficiales para conocer cualquier actualización y evitar caer en información falsa que pueda circular en redes sociales. Además, recordó que el calendario busca garantizar una atención ordenada y segura para todos los pensionistas durante el mes de agosto.

Dónde y cómo consultar tu fecha exacta de cobro

Ante cualquier duda sobre la fecha exacta de pago, la ONP recomienda a los pensionistas consultar el cronograma completo en sus plataformas oficiales. El calendario 2026 está disponible en la web institucional y detalla los días de abono en cuenta y de pago a domicilio para todos los regímenes administrados. Los usuarios también pueden comunicarse con la central telefónica, acudir a los Centros de Atención al Ciudadano o revisar las publicaciones en redes sociales oficiales de la entidad.

La recomendación general es no acudir a las agencias antes de la fecha que corresponde según la letra del apellido y el régimen, para evitar desplazamientos innecesarios y posibles aglomeraciones. Además, las personas que ya cuentan con tarjeta de débito pueden retirar su pensión en cualquier cajero automático del Banco de la Nación o bancos autorizados, lo que permite un manejo más flexible del dinero y reduce la exposición a filas prolongadas.

Pago a domicilio: fechas para agosto

Para quienes reciben su pensión a través del servicio de pago a domicilio, la ONP ha previsto un periodo específico dentro del mismo mes. En agosto, la visita de los pagadores se realizará entre el lunes 17 y el miércoles 26 de agosto, de acuerdo con la programación establecida por la entidad. Este servicio está dirigido a pensionistas con movilidad reducida o condiciones de salud que les impiden desplazarse hasta agencias bancarias, reforzando el enfoque de protección social.

Es importante que los usuarios que reciben pago a domicilio estén atentos al calendario y, de ser posible, coordinen con familiares o responsables del hogar para asegurar que haya alguien presente cuando llegue el personal autorizado. La ONP suele recordar que el personal que realiza estas visitas está debidamente identificado y que cualquier duda puede consultarse a través de sus canales oficiales de atención.