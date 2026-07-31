La ONP iniciará el pago de pensiones de agosto con un cronograma escalonado según la inicial del apellido paterno de los beneficiarios. (Foto: Estado Peruano - Difusión)
La ONP iniciará el pago de pensiones de agosto con un cronograma escalonado según la inicial del apellido paterno de los beneficiarios. (Foto: Estado Peruano - Difusión)
Por Redacción EC

Los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya conocen cuándo podrán cobrar su pensión correspondiente a agosto de 2026. La entidad confirmó que el proceso de pagos comenzará el lunes 10 de agosto y se realizará de manera escalonada para evitar aglomeraciones en las entidades financieras. Como ocurre cada mes, el cronograma toma en cuenta el régimen pensionario y, en el caso del Decreto Ley N.° 19990, la primera letra del apellido paterno del beneficiario.