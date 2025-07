En medio de las celebraciones por las Fiestas Patrias 2025, donde muchos peruanos aprovechan los feriados para escaparse de la rutina del trabajo o las clases, todavía existen dudas con respecto a los próximos días libres. En ese contexto, en las últimas horas los ciudadanos se han cuestionado sobre la posibilidad de que el 30 de julio sea declarado día no laborable, lo que implicaría una extensión de los días de descanso. Ante esta situación, el Gobierno decidió pronunciarse para despejar dudas sobre esta posible medida, que viene siendo una constante preocupación tanto para los trabajadores del sector público y privado, así como para los estudiantes universitarios. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL POSIBLE DÍA NO LABORABLE DEL 30 DE JULIO?

Las Fiestas Patrias son una de las fechas más esperadas del calendario peruano, ya que permiten a miles de personas disfrutar de un merecido descanso. Por ello, con el objetivo de aclarar cualquier duda, el diario El Peruano oficializó como feriados nacionales el lunes 28 y martes 29 de julio en conmemoración por la Independencia del Perú. De esta manera, el miércoles 30 de julio no ha sido oficializado como día no laborable, por lo que, tanto trabajadores públicos y privados tendrán que asistir a sus labores con normalidad por ser una jornada regular.

Durante estas fechas se conmemora la declaración de la Independencia del Perú, liderado por el general José de San Martín en el año 1821 y el Desfile Cívico Militar. Asimismo, esta efeméride representa una gran oportunidad para la población, quienes podrán disfrutar en familia y desarrollar diferentes actividades alusivas a las festividades patrias. Por consiguiente, cabe precisar una vez más que estos feriados no van acompañados de días no laborables, por lo que no habrá fines de semana largo o feriados largos en el país.

Feriados y días no laborables restantes en el calendario peruano 2025