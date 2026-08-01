No cabe duda de que el nacimiento de un bebé trae mucha alegría a la familia y seres queridos, pero también conlleva diversos gastos que deben asumir para garantizar que el pequeño tenga una buena calidad de vida, ya sea alimentación, pañales y más. En ese sentido, el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud), que cumple un rol importante en la atención médica de la ciudadanía, otorga un beneficio por única vez conocido como el “Bono por Lactancia”, que equivale a S/820 y está dirigido a las madres aseguradas, ya sean regulares o agrarias del país. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ACCEDER AL SUBSIDIO QUE OTORGA ESSALUD A LAS MADRES DE FAMILIA?

Es importante recordar que para acceder al subsidio por maternidad del Seguro Social de Salud, ambos padres deben estar afiliados y contar con un vínculo laboral vigente al momento del nacimiento del bebé. Por consiguiente, la solicitud debe presentarse dentro de los 98 días posteriores al parto y puede ampliarse hasta por seis meses, siempre y cuando se cumpla con la presentación de la documentación necesaria. A continuación, te presentamos, según información compartida por El Popular, los documentos que deberán presentarse en los Seguros de EsSalud o en una Oficina del Área de Bienestar Social para realizar este trámite:

Formulario n.° 1040 correctamente completado y firmado (LINK).

Documento Nacional de Identidad (DNI) original del solicitante.

Formato de política de privacidad para el tratamiento de datos personales, requisito obligatorio cuando se realiza el primer trámite ante EsSalud.

Si el trámite lo realiza un tercero, deberá presentar su DNI, una carta poder simple y una copia de su documento de identidad.

En caso de cumplir con los requisitos podrán consultar el estado de su subsidio a través de la plataforma de EsSalud (LINK), ingresando su número de DNI, el código verificador y el número del certificado de nacimiento.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A UNA PENSIÓN POR INVALIDEZ EN LA ONP?

La Oficina de Normalización Previsional indicó que los afiliados facultativos que mantienen sus aportes pueden acceder a una pensión por invalidez si un accidente o una enfermedad les impide desempeñar una actividad laboral de forma temporal o para toda la vida. Sin embargo, la ONP informó que, entre los requisitos indispensables al momento de haber ocurrido el accidente, figura haber realizado como mínimo 12 meses de aportes durante los últimos tres años, así como presentar un certificado médico emitido por EsSalud, Minsa o una entidad autorizada. Esto permitirá que el asegurado obtenga un ingreso mensual a través del Banco de la Nación y cobertura de salud durante el proceso de rehabilitación o de manera permanente. Es importante recordar que, en caso de fallecimiento, la familia, ya sea pareja, hijos o padres, accederán a una pensión de supervivencia, según corresponda, conforme comparte el diario El Peruano.