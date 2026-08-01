Por Redacción EC

No cabe duda de que el nacimiento de un bebé trae mucha alegría a la familia y seres queridos, pero también conlleva diversos gastos que deben asumir para garantizar que el pequeño tenga una buena calidad de vida, ya sea alimentación, pañales y más. En ese sentido, el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud), que cumple un rol importante en la atención médica de la ciudadanía, otorga un beneficio por única vez conocido como el “Bono por Lactancia”, que equivale a S/820 y está dirigido a las madres aseguradas, ya sean regulares o agrarias del país. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.