A pocos días de las Elecciones Generales 2026 en el Perú, la expectativa crece entre millones de ciudadanos que deberán acudir a las urnas para elegir a las próximas autoridades del país. En medio de la organización del proceso y las recomendaciones de las entidades electorales, se ha puesto especial énfasis en un grupo que contará con condiciones diferenciadas para participar en la jornada. Se trata de los adultos mayores de 70 años, quienes no solo tendrán beneficios importantes, sino también ciertas flexibilidades que buscan facilitar su participación o, incluso, permitirles abstenerse sin consecuencias. Esta medida responde a la necesidad de garantizar un proceso sin inconvenientes para todos. Descubre cuáles son estas facilidades, cómo se aplican y qué aspectos debes tener en cuenta si tú o un familiar forman parte de este grupo etario.

¿CUÁL ES EL BENEFICIO PARA LOS MAYORES DE 70 AÑOS?

Las personas que han superado los 70 años cuentan con una ventaja clave durante las elecciones: su participación es completamente opcional. Esto quiere decir que no están obligadas a acudir a votar y, en caso de no hacerlo, no recibirán ninguna sanción económica. Esta disposición busca respetar las condiciones de este grupo y brindarles mayor libertad para decidir si desean o no participar en el proceso electoral.

¿QUÉ FACILIDADES RECIBEN LOS MAYORES DE 70 AÑOS EL DÍA DE LA VOTACIÓN?

Además de no estar obligados a sufragar, quienes pertenecen a este rango de edad tienen acceso a atención preferencial en sus centros de votación. Esto incluye la posibilidad de ingresar directamente al aula asignada sin necesidad de hacer largas filas, así como recibir asistencia por parte del personal electoral en caso lo requieran. Incluso pueden acudir acompañados si necesitan apoyo durante el proceso, lo que garantiza una experiencia más ágil y cómoda, según explica el diario Correo.

(Foto: César Campos GEC) / CESAR CAMPOS

¿ES POSIBLE SUFRAGAR CON EL DNI VENCIDO O ANTIGUO?

De manera excepcional, se ha autorizado que los ciudadanos puedan participar en las elecciones utilizando un DNI que esté vencido o próximo a caducar hasta la fecha de los comicios. Esta flexibilidad también incluye versiones antiguas como el DNI azul, siempre que permita verificar la identidad del votante. Asimismo, los jóvenes que recientemente alcanzaron la mayoría de edad podrán usar el DNI amarillo sin inconvenientes.

¿ES POSIBLE UTILIZAR OTROS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PARA SUFRAGAR?

El Documento Nacional de Identidad es el único medio válido para emitir tu voto. No se aceptan otros documentos bajo ninguna circunstancia. Esto incluye pasaportes, cédulas extranjeras o cualquier otro tipo de identificación. Además, deberás presentar el DNI en físico, ya que no se admiten versiones digitales, fotografías ni copias.

(Foto: ONPE)

¿A CUÁNTO ASCIENDEN LAS PENALIDADES POR NO CUMPLIR CON EL DEBER ELECTORAL?

Las consecuencias financieras por ausentarse de las urnas se determinan según la zona de residencia del votante, con escalas que se sitúan entre los 27.50 y los 110 soles, dependiendo del nivel socioeconómico del distrito. Por otro lado, la responsabilidad es mayor para quienes fueron designados como autoridades de mesa; en caso de inasistencia injustificada, estos deberán abonar una suma de 275 soles.

Es fundamental que cada persona verifique su local de votación y su rol en la plataforma digital de la ONPE para evitar estos cargos.

¿QUÉ CARGOS SE DEFINIRÁN EN ESTA JORNADA ELECTORAL?

El proceso convocado para el domingo 12 de abril, que se desarrollará entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde, es decisivo para el futuro político del país. En estas mesas de votación se definirá no solo al próximo presidente y sus respectivos vicepresidentes, sino también la nueva conformación del Poder Legislativo, integrada por senadores y diputados, junto a los delegados que representarán al Perú ante el Parlamento Andino.

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