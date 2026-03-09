Por Redacción EC

El Perú vive momentos de incertidumbre debido a una severa crisis energética, tras más de dos décadas de estabilidad, a causa de una rotura y posterior fuga en el sistema de transporte de gas natural de Camisea, en la región de Cusco. Esto ha generado que muchas familias, el sector transporte e industrias se perjudiquen por el desabastecimiento del Gas Natural Vehicular (GNV) durante las primeras semanas de marzo. Inclusive, la calificadora de riesgo Moody’s Local advierte que el aumento del combustible, que perjudica al transporte de carga pesada, podría trasladarse a mayores precios de los alimentos y otros productos, afectando el bolsillo de los hogares peruanos. Sin embargo, con el objetivo mitigar la problemática que atraviesa diversos sectores, el Ejecutivo hizo oficial la entrega de un bono dirigido a los taxistas que suelen utilizar el gas seco y se han visto afectados por la paralización del suministro durante estos días. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.