El Perú vive momentos de incertidumbre debido a una severa crisis energética, tras más de dos décadas de estabilidad, a causa de una rotura y posterior fuga en el sistema de transporte de gas natural de Camisea, en la región de Cusco. Esto ha generado que muchas familias, el sector transporte e industrias se perjudiquen por el desabastecimiento del Gas Natural Vehicular (GNV) durante las primeras semanas de marzo. Inclusive, la calificadora de riesgo Moody’s Local advierte que el aumento del combustible, que perjudica al transporte de carga pesada, podría trasladarse a mayores precios de los alimentos y otros productos, afectando el bolsillo de los hogares peruanos. Sin embargo, con el objetivo mitigar la problemática que atraviesa diversos sectores, el Ejecutivo hizo oficial la entrega de un bono dirigido a los taxistas que suelen utilizar el gas seco y se han visto afectados por la paralización del suministro durante estos días. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO SERÁ EL BONO QUE RECIBIRÁN LOS TAXISTAS TRAS LA ESCASEZ DE GAS?

En medio de la paralización del suministro de gas natural por la rotura del ducto de Camisea en Cusco, el gobierno de José María Balcázar anunció una serie de medidas urgentes en materia económica y financiera, a fin de enfrentar esta crisis energética. Por ello, a través del Decreto de Urgencia n° 002-2026, publicado en el Diario El Peruano, se anunció que se otorgará un bono directo y por única vez de S/ 120 exclusivamente a los taxistas de Lima, Callao e Ica que utilicen GNV y cuenten con autorización de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) o de las municipalidades provinciales correspondientes.

Eso no es todo, la medida señala también que no se cobrará a los taxistas que lograron financiar la conversión de sus vehículos a gas natural mediante el Programa Ahorro GNV del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) por un periodo 60 días calendario, es decir, dos meses durante el cual no aplicarán cargos ni comisiones adicionales a este grupo. “Para los taxistas que están en el programa de crédito de GNV se les está postergando dos meses en su pago de cuota y adicionalmente se les va a dar un bono de S/ 120 a los taxistas identificados por el Ministerio de Economía y Finanzas”, explicó Ángelo Alfaro, ministro de Energía y Minas, para RPP.

¿QUIÉNES DEBEN REALIZAR TRABAJO REMOTO ANTE EMERGENCIA ENERGÉTICA?

En un contexto en el que se ha paralizado el suministro de gas natural hacia varias regiones del país debido a una rotura en la tubería operada por Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni, Cusco, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, adoptó una serie de medidas para enfrentar la crisis energética que atraviesa el país. Entre las decisiones tomadas se encuentra la implementación del teletrabajo principalmente para los trabajadores del sector público en Lima y Callao durante el periodo de emergencia energética. Asimismo, esta disposición también será impulsada en el sector privado.

Eso no es todo, como medida adicional, se promoverá el adelanto de vacaciones para un grupo de los empleados que laboran en las industrias que se han visto más afectadas por la menor disponibilidad del recurso energético. Por otro lado, la titular de la PCM indicó que se dispuso que los colegios, institutos de educación superior y universidades privadas de la capital ejecuten las clases remotas tras la escasez del gas seco. “Se dispondrá el teletrabajo en el sector público en Lima y Callao, durante el periodo de contingencia. Se promoverá que las empresas del sector privado adopten modalidades de teletrabajo durante el mismo periodo”, dijo Miralles en conferencia de prensa.