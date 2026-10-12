Actualmente, muchas personas forman parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y reciben mensualmente los beneficios otorgados por la Oficina de Normalización Previsional. Entre las funciones de dicha entidad pública es administrar los aportes de los trabajadores con el fin de que, al cumplir los requisitos de edad y años de contribución, puedan acceder a una pensión. Así, con el objetivo de que muchos trabajadores peruanos independientes puedan acceder a una pensión en el futuro, la ONP anunció que con un aporte de S/160 al mes pueden afiliarse. Esto permitirá que los ciudadanos accedan a una pensión de jubilación durante la vejez y cuenten con cobertura de salud. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO AFILIARSE A LA ONP Y CONSTRUIR UNA FUTURA PENSIÓN CON APORTES DE S/160 MENSUALES?

A través de sus plataformas oficiales, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció que los trabajadores independientes pueden acceder a una pensión futura y contar con protección en caso de enfermar o sufrir un accidente que les impida trabajar, mediante un aporte mensual de solo S/160, equivalente al 13 % de la Remuneración Mínima Vital vigente. Sin embargo, para acceder a esta medida, la persona debe haber aportado durante un mínimo de 10 años.

Esto le permitirá acceder a diversos beneficios, como atención médica, la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), gratificaciones en julio y diciembre, el pago de la pensión a domicilio y pensiones por invalidez y sobrevivencia, entre otros. Para afiliarse, los pasos son muy simples, pues es necesario que se ingrese desde cualquier dispositivo móvil al onpvirtual.pe, seleccionar la opción “Mi primer aporte” y escoger “quiero afiliarme voluntariamente”, según comparte Andina.

¿CÓMO SOLICITAR UNA PENSIÓN MÍNIMA EN UNA AFP Y QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A ELLA?

A través de una nota de prensa publicada en sus plataformas oficiales, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP anunció que las Entidades Administradores de Fondos (EAF) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP) contarán con un plazo de hasta 100 días hábiles para adecuar sus procesos. Es decir, una vez cumplido este periodo, los afiliados del Sistema Privado de Pensiones que reúnan los requisitos podrán solicitar una pensión mínima o proporcional ante su AFP u otra entidad administradora del país.

De esta manera, la Ley n.° 32123 establece una pensión mínima de S/600 para los afiliados de las AFP y la ONP. En el caso del SPP, la SBS indica que la pensión semicontributiva puede solicitarse bajo las condiciones previstas por la norma como: tener la edad de jubilación, acreditar las UdA requeridas y no haber retirado fondos de la CIC tras la entrada en vigencia de la Ley n.° 32123. Por su parte, en el SNP, los afiliados podrán solicitar ante la ONP una pensión mínima o proporcional al alcanzar la edad de jubilación establecida, conforme comparte El Peruano.

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