Por Redacción EC

Actualmente, muchas personas forman parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y reciben mensualmente los beneficios otorgados por la Oficina de Normalización Previsional. Entre las funciones de dicha entidad pública es administrar los aportes de los trabajadores con el fin de que, al cumplir los requisitos de edad y años de contribución, puedan acceder a una pensión. Así, con el objetivo de que muchos trabajadores peruanos independientes puedan acceder a una pensión en el futuro, la ONP anunció que con un aporte de S/160 al mes pueden afiliarse. Esto permitirá que los ciudadanos accedan a una pensión de jubilación durante la vejez y cuenten con cobertura de salud. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.